Лікарютинеодин: Лидия Таран и Руслан Сеничкин призвали помочь медикам

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Врачи ежедневно спасают наши жизни, а сегодня они платят за это ценой собственной жизни и здоровья.

Количество заболевших на коронавирус среди украинских медицинских работников постоянно растет. Чтобы помочь им в борьбе с вирусом и собрать средства на покупку всего необходимого, телеканал «1+1» начал благотворительный музыкальный марафон «Ты не один».

По данным Министерства здравоохранения Украины, среди всех заболевших на Covid-19 каждый пятый - врач. И эта цифра ежедневно меняется в зависимости от новых вспышек*.

Карантинные мероприятия помогли уменьшить распространение вируса, продлив его во времени, чтобы каждый мог получить необходимое качественное лечение. Однако такой высокий уровень заболеваемости среди медицинских работников - в среднем это 20% от всех инфицированных - создает риски и для здоровья врачей, и для ситуации с пандемией в целом. Нехватка медиков на работе может привести к тому, что больным не смогут помочь в нужный момент.

«Настал тот период, когда многие люди устали, не готовы сидеть дома и соблюдать карантин. За окном весна, хочется гулять, сложилось впечатление, что ничего страшного не происходит. Однако это ошибочное представление, которое создает опасную зону. Поэтому нужно защитить врачей, чтобы у них был запас медицинских средств защиты минимум на неделю вперед, - рассказывает Ирина Гуцал, руководитель Украинской биржи благотворительности (УББ). - По рекомендациям Министерства здравоохранения, на 1 медработника должно быть не менее 5 защитных костюмов в день. А бывает, что на целую больницу есть всего 5 костюмов. Часто врачи экономят средства защиты в ожидании пиков заболеваемости, а это приводит к еще более быстрому распространению вируса. Поэтому наша цель – усилить медицинские учреждения, которые помогают больным на Covid-19. Мы верим, что закупка необходимых медицинских средств поможет поддержать медиков на передовой, пока придет помощь, которую заказало Министерство здравоохранения».

На сегодня потребность есть во всем - масках, перчатках, респираторах, защитных костюмах, медикаментах, средствах санитарной обработки. С конца марта благодаря инициативе УББ было привлечено около 20 млн гривен. Больницы уже получили более 7000 защитных костюмов, однако этого мало.

Волонтеры общественной платформы «РазомUA против Covid-19» постоянно проводят мониторинг больниц, узнают о необходимых средствах защиты. «Ситуация меняется каждый день. Критическими по инфицированию врачей остаются Тернопольская, Черновицкая, Ровненская области. Появляются новые вспышки, например, в Кременчуге, где у персонала практически не было никаких средств защиты, потому что больница была неопорной в борьбе с вирусом. Им в экстренном режиме нужно помочь. И так может произойти в любой точке страны, - делится Анна Гвоздяр, куратор РазомUA. - Мотивация искать новых производителей, тестировать средства, закупать есть постоянно, ведь нередки случаи заражения целых семей врачей, высокая смертность среди медицинских работников. Они рискуют своей жизнью, поэтому и мы не можем оставаться равнодушными».

Ведущая ТСН Лидия Таран, которая вместе с коллегами по 1+1 стала и ведущей марафона «Ти не один» рассказала: «Это новый для нас формат, и я рада возможности присоединиться к важному делу, помочь врачам. Благодаря благотворительному музыкальному марафону национального масштаба удалось сплотить миллионы людей чтобы поблагодарить и защитить врачей в это нелегкое время. В соцсетях 1+1 мы с коллегами рассказываем истории отважных медиков, которые каждый день борются с COVID 19 под хештегом #лікарютинеодин».

Ведущий Сніданок з 1+1 Руслан Сеничкин рассказал, почему сейчас крайне важно помочь врачам и призвал всех присоединиться к благородному делу: "Нынешние времена доказали, насколько профессии медицинской сферы важны. История с COVID-19 сравняла всех: успешных и не очень, богатых и бедных. Вопрос выживания абсолютно всех людей зависит от медработников. Но самое важное, что они не просто на передовой по спасению людей, они первые в зоне риска заражения. Если мы поможем медикам, мы фактически поможем и себе и сможем предотвратить худшее. Давайте вместе отдадим дань уважения всем работникам медицинской сферы, кто спасает нас ценой собственного здоровья".

Марафон начался 3 мая в 21:00 в эфире телеканала «1+1» и завершится 8 мая в эфире «Сніданку з 1+1», когда будет объявлено полученную сумму сбора. Все это время украинцы могут отправлять смс со словами поддержки врачам на номер 88001. Стоимость одного благотворительного сообщения будет составлять 20 грн - чем больше сообщений, тем больше поддержки.