Лікарютинеодин: Лідія Таран та Руслан Сенічкін закликали допомогти медикам

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Лікарі щодня рятуються наші життя, а сьогодні це відбувається ціною їхнього власного життя і здоров’я.

Кількість хворих на коронавірус серед медичних працівників постійно зростає. Щоб допомогти їм у боротьбі з вірусом та зібрати кошти на закупівлю необхідних засобів, телеканал «1+1» розпочав благодійний музичний марафон «Ти не один».

За даними Міністерства охорони здоров’я України, серед усіх хворих на Covid-19 кожен п’ятий – лікар. І ця цифра щодня змінюється залежно від нових спалахів.

Карантинні заходи допомогли зменшити розповсюдження вірусу, продовживши його у часі, аби кожен міг отримати гідне лікування. Проте такий високий рівень захворюваності серед медичних працівників – у середньому це 20% від усіх інфікованих – створює небезпеку і для здоров’я лікарів, і для ситуації з пандемією в цілому. Недостача медиків на роботі може призвести до того, що хворим не зможуть допомогти у потрібну мить.

«Настав той період, коли багато людей втомилися, не готові сидіти вдома і дотримуватися карантину. За вікном весна, хочеться гуляти, склалося враження, що нічого страшного не відбувається. Проте це хибне уявлення, яке створює небезпечну зону. Тому потрібно захистити лікарів, щоб вони мали запас медичних засобів захисту мінімум на тиждень наперед, - розповідає Ірина Гуцал, керівник Української біржі благодійності (УББ). - За рекомендаціями МОЗ на 1 медпрацівника має бути не менше 5 захисних костюмів на день. А буває, що на цілу лікарню є всього 5 костюмів. Часто лікарі заощаджують засоби захисту в очікуванні піків захворюваності, а це призводить до ще швидшого розповсюдження вірусу. Тому наша мета – підсилити медичні заклади, які допомагають хворим на Covid-19. Ми віримо, що закупівля необхідних медичних засобів допоможе протримати медиків на передовій, поки надійде допомога, яку замовило Міністерство охорони здоров’я».

На сьогодні є потреба у всьому – масках, рукавичках, респіраторах, захисних костюмах, медикаментах, засобах санітарної обробки. З кінця березня завдяки ініціативі УББ було залучено близько 20 мільйонів гривень. Лікарні вже отримали понад 7000 захисних костюмів, проте це цього замало.

Волонтери громадської платформи «РазомUA проти Covid-19» постійно проводять моніторинг лікарень щодо необхідності у засобах захисту. «Ситуація змінюється щодня. Критичними щодо інфікування лікарів залишаються Тернопільська, Чернівецька, Рівненська область. Є нові спалахи, наприклад, у Кременчуці, де у персоналу практично не було жодних засобів захисту, бо лікарня була неопорною у боротьбі з вірусом. Їм в екстреному режимі потрібно допомогти. І так може статися у будь-якій точці країни, - ділиться Анна Гвоздяр, куратор РазомUA – Мотивація шукати нових виробників, тестувати засоби, закуповувати є постійно, адже непоодинокі випадки зараження цілих сімей лікарів, висока смертність серед медичних працівників. Вони ризикують своїм життям, тож і ми не можемо бути байдужими».

Ведуча ТСН Лідія Таран, яка разом з колегами по 1+1 стала і ведучою марафону «Ти не один», розповіла про ідею благодійної акції : «Ідею запропонувала команда великих розважальних шоу 1+1 продакшн. Це новий формат, і я рада можливості долучитися до важливої справи, до неймовірної музики заради добра і допомогти лікарям. Завдяки благодійному музичному марафону національного масштабу вдалося згуртувати мільйони людей щоб подякувати і захистити лікарів у цей нелегкий час. На соцмережах 1+1 ми з колегами розповідаємо історії медиків, які зараз борються з Covid 19 під хештегом #лікарютинеодин».

Ведучий Сніданок з 1+1 Руслан Сенічкін розповів, чому зараз вкрай важливо допомогти лікарям та закликав усіх долучитися до цієї благородної справи:“Теперішні часи довели, наскільки професії медичної сфери є важливими. Історія з COVID-19 зрівняла всіх: успішних і не дуже, багатих і бідних. Питання виживання абсолютно всіх людей покладено на медпрацівників. Але найважливіше, що вони не просто на передовій рятують людей, вони перші в зоні ризику зараження. Якщо ми допоможемо медикам, ми фактично допоможемо і собі та зможемо запобігти найгіршого. Тож давайте разом віддамо шану всім працівникам медичної сфери, хто рятує нас ціною власного здоров'я”.

Марафон розпочався 3 травня о 21:00 в ефірі телеканалу «1+1» та завершиться 8 травня в ефірі «Сніданку з 1+1». Весь цей час українці матимуть змогу надіслати смс зі словами підтримки лікарям на номер 88001. Вартість одного благодійного повідомлення складатиме 20 грн – чим більше повідомлень, тим більше підтримки.