Выращиваем мини-огород на подоконнике или балконе: как обеспечить себя свежей зеленью и не только

Как пишет ресурс Shuba, сделать это просто.

Готовим место для мини-огорода

С балкона/подоконника уберите все излишнее. Продумайте, какие емкости можете использовать и куда поставить. Полив и количество солнечного света нужно продумать сразу.

Выберите почву. В лесу, у дороги землю набирать нельзя, ведь это сейчас очень опасно. Да и в мирное время придорожная земля - не лучший вариант из-за вероятного загрязнения.

Идеальный вариант - это равные части огородной земли и питательной почвы, которые можно найти в магазине хозтоваров. Добавьте в землю перлит или вермикулит (специальные гранулы), с ними растениям легче хранить влагу.

Петрушка

Замочите семена на 30 минут, например, во влажной марле. После этого посадите семена в небольшой горшок и снабдите достаточным количеством света. Глубину посадки можно найти на пакетике с семенами (обычно это 1-2 см, расстояние между рядками 10 см). После того, как семена петрушки взойдет, обязательно прорежьте зелень. Оптимальное расстояние между ростками - около 4 см. Обрывать все листья на обед не стоит, потому что со временем она восстановит свои листья, поэтому нужно немного оставлять.

Укроп

Посейте семена в горшок с землей, присыпьте небольшим количеством земли. Большой влажности укроп не любит, поэтому поливать надо умеренно. А вот солнечный свет любит. Для лучшего прорастания укроп нужно замочить перед посадкой. Глубина посадки 1-2 см, ширина между строчками 5 см.

Базилик

Интересно, что базилик можно вырастить из веточки. Готовый стебель растения можно поставить в воду, а через пять дней появятся корни. После этого посадите растение в горшок и регулярно поливайте. Не забывайте сбрызгивать водой листики. Когда листьев будет около 6-8, обрежьте верхушку базилика, чтобы он начал куститься.

Шпинат

Шпинат любит очень много света и тепла, поэтому ставьте его на подоконник или балкон. Перед посевом семян шпината замочите на несколько суток. Затем семена сейте в горшке на расстоянии 4 см друг от друга, на глубину 1-1,5 см. Поливать растение нужно обильно как до, так и после прорастания.

Салат

Семена салата сажайте во влажную почву, в неглубокие сантиметровые бороздки. Расстояние между ними должно быть не менее 15 см. Усыпьте землей и увлажните. Чтобы салат пророс быстрее, накройте контейнер полиэтиленовой пленкой.

Огурцы

Семена замочите на 20 минут в растворе марганцовки. Если семена из пакетика, их обычно обрабатывают от болезней, тогда спецраствор не надо, а просто вода. Дальше семена нужно промыть (если замачивали в марганцовке) и посадить в грунт, накрыть пленкой. Глубина высадки 1,5-2 см.

Подросшую рассаду можно рассадить в большие емкости примерно 6 л. Поливать огурцы нужно теплой водой каждый день и соорудить решетку для того, чтобы растение могло плестись.

Редис

Семена редиса перед высадкой замочите в теплой воде на 20-30 минут. В воду можно добавить несколько крупинок марганцовки, чтобы она приобрела светло-розовый цвет. Посеять в грунт, полить, накрыть пленкой на несколько дней. Глубина посадки 1-2 см, расстояние между рядками 8-10 см.