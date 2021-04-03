Католическая пасха: главные запреты и традиции великого праздника
В воскресенье, 4 апреля, Пасху празднует католическая церковь. В этот день отмечается самый главный и светлый христианский праздник – Воскресение Христово. Несмотря на то, что праздник имеет общую главную цель для всех христиан, в зависимости от конфессии традиции и запреты разнятся.
Какие запреты существуют на Пасху в католической церкви, а также какие важные традиции связаны со светлым праздником Воскресения Христова – читайте в материале Lite.
Как празднует Пасху католическая церковь
Церковные торжества по случаю Пасхи у католиков начинаются в Великую субботу – в храмах благословляют огонь и воду и проводят Пасхальное богослужение. После окончания начинается крестный ход с молитвами и песнями.
Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча-факел, благодатный огонь которой является символом божественного света.
Традиции католической Пасхи
По католической традиции, утром на Пасху взрослые прячут дома крашеные яйца, а дети должны найти их. Считается, что их приносит пасхальный кролик, хотя у христиан такого персонажа нет.
На Пасху у католиков также принято навещать родственников и собираться за праздничным столом. Вместо куличей на них может быть любая сладкая выпечка или торт. Приготовление пасхального стола стараются закончить в Великий четверг, чтобы ничто не отвлекало от служб (на практике, конечно же, это редко соблюдается).
Также на Пасху католики по традиции дарят подарки родным и крестным; дети и молодежь ходят по домам с праздничными песнями и поздравлениями.
Что нельзя делать на Пасху
В католической церкви также ряд запретов и суеверий:
- В день самой Пасхи уборка под запретом.
- Скучать и сидеть дома на Пасху – это считается плохой приметой.
- Заниматься тяжелым физическим трудом – грех.
- Ни выпечку, ни яйца католики в церкви не освящают.
- Нельзя ссориться и пользоваться нецензурной лексикой.
Напомним, что ранее священник ПЦУ рассказал, в какую дату должны праздновать Пасху православные и католики.
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