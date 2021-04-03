Католицька пасха: головні заборони і традиції великого свята
У неділю, 4 квітня, святкує Великдень католицька церква. В цей день відзначається найголовніше і найсвітліше християнське свято – Воскресіння Христове. Попри те, що свято має загальну головну мету для усіх християн, залежно від конфесії традиції та заборони різняться.
Які заборони існують на Великдень в католицькій церкві, а також які важливі традиції пов'язані зі світлим святом Воскресіння Христового – читайте в матеріалі Lite.
Як святкує Великдень католицька церква
Церковні урочистості з нагоди Великодня у католиків починаються у Велику суботу – в храмах благословляють вогонь і воду і проводять Пасхальне богослужіння. Після закінчення починається хресний хід з молитвами і піснями.
Перед початком Навечір'я Пасхи запалюється Пасхал – особлива свічка-факел, благодатний вогонь якої є символом божественного світла.
Традиції католицької Пасхи
За католицькою традицією, вранці на Великдень дорослі ховають вдома фарбовані яйця, а діти повинні їх знайти. Вважається, що їх приносить великодній кролик, хоча у християн такого персонажа немає.
На Великдень у католиків також заведено відвідувати родичів і збиратися за святковим столом. Замість пасок на них може бути будь-яка солодка випічка або торт. Приготування пасхального столу намагаються закінчити у Великий четвер, щоб ніщо не відволікало від служб (на практиці, звичайно ж, цього рідко дотримуються).
Також на Великдень католики за традицією дарують подарунки рідним і хрещеним; діти й молодь ходять по домівках зі святковими піснями та привітаннями.
Що не можна робити на Великдень
В католицькій церкві також ряд заборон і забобонів:
- У день самої Пасхи прибирання під забороною.
- Нудьгувати та сидіти вдома на Великдень – це вважається поганою прикметою.
- Займатися важкою фізичною працею – гріх.
- Ні випічку, ні яйця католики в церкві не освячують.
- Не можна сваритися і користуватися нецензурною лексикою.
Нагадаємо, що раніше священник ПЦУ розповів, в яку дату повинні святкувати Великдень православні й католики.
Читайте також чому католицька Пасха цього року на місяць раніше.