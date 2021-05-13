Звезда сериала "Друзья" сделала заявление о проекте: первый тизер, дата премьеры

52-летняя звезда в этом знаменитом сериале (выходил на телеканале NBC) исполняла роль Рэйчел Грин, за которую была удостоена премий "Эмми" и "Золотой глобус". Энистон зрители смогут увидеть и в продолжении Друзей".

"Это официально! Премьера "Друзья: Воссоединение" (Friends: Reunion) состоится 27 мая на HBO Max (стриминговий сервис) - можем ли мы быть более взволнованными?!" - пишет она.

Видео: тизер сериала "Друзья: Воссоединение", который выйдет на экраны 27 мая

Нужно сказать, что съемки продолжения истории дружбы, за которой наблюдали сотни миллионов зрителей, закончились совсем недавно.

В проекте помимо Дженнифер Энистон также примут участие такие актеры: Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс), которые также выступили исполнительными продюсерами сериала. В спецвыпуске "Друзья: Воссоединение" состоится их первая встреча "на камеру" со времен завершения оригинального шоу.

Важно отметить, что актеры не будут изображать своих оригинальных персонажей в сериале, который выходил в эфир в 1994-2004 годы. Такое пояснение сделали в HBO Max "во избежание недоразумений".

"Мы хотим прояснить, что это не новый оригинальный эпизод сериала. Актеры будут выступать в роли самих себя, не как их любимые персонажи", - заявили в стриминговом сервисе.

Актеры сериала "Друзья" воссоединяются через 17 лет для спецпроекта (фото: instagram.com/friends)