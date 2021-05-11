Все сферы жизни наладятся: звездный украинский актер рассказал, как достичь успеха

Знать свои ориентиры в профессии

"Для меня это - главное в жизни. Я всегда должен быть честным с собой и заниматься делом, которое мне нравится. Точно знаю, что когда человек занимается делом, которое не приносит удовольствия, другие жизненные сферы идут наперекосяк", - признался актер.

Тарас Цымбалюк любит спорт (фото: НЛО TV)

Гармония в семейных отношениях

"Для меня это - превыше всего. Считаю, надо максимально ценить свою семью и быть сконцентрированным на любви и гармонии со своей второй половинкой. Это мегаважно! Каким бы трудным ни был мой съемочный день, я прихожу домой и набираюсь здесь правильной энергии", - считает актер.

Занятия спортом

"Для меня - это стержень, который помогает мне во всем. Спорт - это моя дисциплина и режим", - раскрыл еще один лайфхак Тарас.

Тарас Цымбалюк (фото: НЛО TV)

Окружение - это важно

"Я с легкостью начал расставаться с людьми, которые не приносят в мою жизнь ничего хорошего. Стараюсь держать картотеку своих друзей в чистоте", - рассказал актер.

Фокус на нужных людях

"Сейчас я концентрируюсь на семье и близких. А еще людях, которые проверены временем и обстоятельствами. Считаю, это абсолютно правильно", - подытожил Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк (фото: НЛО TV)