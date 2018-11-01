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Оголошено виконавця головної чоловічої ролі в спін-оффі "Гри престолів"

Lite » Серіали 01.11.2018 - 15:53
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Картина розповість про події, що відбувалися за 10 тисяч років до історії "Пісні льоду і полум'я"

Стало відомо ім'я актора, якому довірили виконати головну чоловічу роль в новому серіалі по всесвіту "Гри престолів". Як повідомляє The Independent , ним став Джош Уайтхаус.

28-річного британського актора глядачі могли бачити в таких фільмах, як "Сучасне життя — відстій", "Вуличні коти" і "Північний соул", а також у популярному серіалі "Полдарк".

Оголошено виконавця головної чоловічої ролі в спін-оффі &quot;Гри престолів&quot;Фото: Джош Уайтхаус в серіалі "Полдарк" (instagram.com/joshuawhitehouse)

Раніше творці нової картини назвали ім'я однією з актрис, яка з'явиться в ньому. Разом з Джошом глядачі побачать в приквелі Наомі Уоттс. Їй належить зіграти світську левицю, яка зберігає якусь темну таємницю.

Відомо, що спін-офф під назвою "Довга ніч" розповість про події, що відбувалися за 10 тисяч років до історії "Гри престолів". На HBO повідомили, що шоу покаже, як цей світ перейшов від "золотого століття" до свого "темного часу".

 

Фото: Джош Уайтхаус (instagram.com/joshuawhitehouse)

Нагадаємо, раніше Емілія Кларк проговорилася про деталі фінального сезону "Гри престолів".

Ми також писали про те, що знаменитий актор і спортсмен з Ісландії Хафтор Бьернссон, відомий публіці за роллю, яку він зіграв у культовому телесеріалі "Гра престолів" - сіра Григора "Гори" Клигана - одружився.

А також про те, що зірка серіалу "Гра престолів" розповіла про зустріч з принцем Вільямом.

Відео: STYLER.rbc.ua

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