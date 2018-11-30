"Медленно": звезда сериала "Школа" выпустил новый хит

Видео: (youtube.com/IKRA MUSIC)

В пятницу, 30 ноября, известный больше как актер сериала "Школа" Андрей Бойко, выпустил свой второй трек. Молодой и перспективный артист, претендующий стать Прорывом 2018 года, представляет новый трек, совместно с лейблом IKRA MUSIC, под названием "Медленно". Видео опубликовано на YouTube-канале IKRA MUSIC.

"Медленно" — это моя вторая серьезная работа. Мы долго совещались, когда выпускали первый трек "Мир на двоих". После презентации, клип в течении недели набрал более 1 миллиона просмотров. Тогда мы с командой поняли, что движемся в правильном направлении. "Медленно" - песня о взрослых чувствах и эмоциях и главный посыл в том, что в каждых отношениях важно время и торопиться не стоит!" – рассказал певец.

Фото: (пресс-служба)

Напомним, что Андрей Бойко известен широкой аудитории благодаря сериалу "Школа", телеканала 1+1, в котором он сыграл главную роль. Сам он родился исполнителем в семье музыкантов. Бойко является победителем "Детской Новой Волны 2014", серебряным призером "Славянского Базара 2014", а также финалистом третьего сезона "Голос. Діти".

Так же 22 февраля состоится первый сольный концерт артиста в столичном клубе Atlas.

Фото: (пресс-служба)

Ранее мы сообщали, что звезда сериала "Школа" выпустила дерзкое видео на новую песню.

До этого звезда сериала "Школа" сыграла в фильме по роману украинской писательницы.

Видео: РБК-Украина