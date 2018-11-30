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"Повільно": зірка серіалу "Школа" випустив новий хіт

Lite » Серіали 30.11.2018 - 20:15

Відео: (youtube.com/IKRA MUSIC)

У п'ятницю, 30 листопада, більше відомий як актор серіалу "Школа" Андрій Бойко, випустив свій другий трек. Молодий і перспективний артист, який претендує стати Проривом 2018 року, представляє новий трек, спільно з лейблом IKRA MUSIC, під назвою "Повільно". Відео опубліковане на YouTube-каналі IKRA MUSIC.

"Медленно" — це моя друга серйозна робота. Ми довго радилися, коли випускали перший трек "Мир на двоих". Після презентації, кліп протягом тижня набрав понад 1 мільйон переглядів. Тоді ми з командою зрозуміли, що рухаємося у правильному напрямку. "Медленно" - пісня про дорослі почуття та емоції, і головний посил в тому, що в кожних стосунках важливий час і поспішати не варто!" – розповів співак.

&quot;Повільно&quot;: зірка серіалу &quot;Школа&quot; випустив новий хіт

Фото: (прес-служба)

Нагадаємо, що Андрій Бойко відомий широкій аудиторії завдяки серіалу "Школа" на телеканалі 1+1, в якому він зіграв головну роль. Сам він народився виконавцем в сім'ї музикантів. Бойко є переможцем "Дитячої Нової Хвилі 2014", срібним призером "Слов'янського Базару 2014", а також фіналістом третього сезону "Голос. Діти".

Так само 22 лютого відбудеться перший сольний концерт артиста в столичному клубі Atlas.

&quot;Повільно&quot;: зірка серіалу &quot;Школа&quot; випустив новий хіт

Фото: (прес-служба)

Раніше ми повідомляли, що зірка серіалу "Школа" випустила зухвале відео на нову пісню.

До цього зірка серіалу "Школа" зіграла у фільмі за романом української письменниці.

Відео: РБК-Україна

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