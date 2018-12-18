Киев днем и ночью: 5 сезон 58 серия

Во вторник, 18 декабря в эфире Нового канала покажут 58 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 58 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Ребята из сериалити Нового канала рассказали о самых лучших презентах, которые они находили под подушкой 19 декабря.

В День святого Николая обязательно должны сбываться мечты. А все послушные дети (и не только дети) находить под подушкой презенты от святого. Накануне праздника герои сериалити Киев днем и ночью (Новый канал) рассказали о лучших подарках на День Николая, которые они уже получили, и тех, о которых только мечтают.

Полина мечтала о супергерое

Полина из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– В детстве утром 19 декабря я всегда находила под подушкой разные приятные мелочи. Обычно это были сладости. А самый крутой подарок – маленький Batman! Я его очень хотела и безумно радовалась, когда получила. Дело в том, что в тот момент у одной из моих Барби не было Кена. Так что в тот день она наконец-то обрела свою любовь. Да еще какую! Ей достался не обычный парень, а супергерой.

А вообще, мне кажется, что в каком бы возрасте мы не были, подарки – это всегда способ показать свою заботу и внимание. Поэтому не забывайте радовать своих близких!

Алине дарили конфеты и розги

Алина из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– На День святого Николая в детстве я получала много разных подарков. И конфеты, и разнообразные аксессуары, и всякие блокнотики-книжечки, но неизменным оставалось одно – ремень или розга. Я была достаточно непослушным ребенком!

Сейчас мечтаю только об одном подарке: здоровье для всех моих родных и близких людей, а остальное я заработаю сама. Ну, или Назар...

Макс Сосновский заказал "трешку" в Киеве

Макс из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– День святого Николая – мой любимый праздник с самого детства. Каждый год я писал ему письма с пожеланиями. Хотя мама и пугала меня, что Николай приходит только к хорошим детям (а ко мне это вообще не относилось), каждый год я все равно получал подарки. Правда, всегда расстраивался, что не могу поймать Николая за руку.

Но почему-то святой резко перестал ко мне приходить, когда я переехал учиться в Киев. Первые два-три года жизни в общаге я все еще надеялся, что найду утром под подушкой подарок. Но нет. Единственное возможное оправдание для Николая – что наши строгие бабки-консьержки не пускали его в общагу.

Сейчас я уже не пишу письма святому, но мечтать не перестаю. Очень хочу получить от него трехкомнатную квартиру в Киеве. Почему трехкомнатную? Чтобы ко мне в гости могли приезжать родственники из Могилева-Подольского и участники Топ-модели по-украински и Киев днем и ночью. И чтобы там была недорогая коммуналка. Желательно, где-то на правом берегу.

Альбина получила лучший подарок от Ксюши

Альбина из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– У меня в семье не праздновали День святого Николая. Мама просто покупала вкусные конфеты.

Поэтому лучший подарок я получила уже взрослой. Мы с Ксюшей Авраам (экс-героиней сериалити Киев днем и ночью) и другими друзьями поехали отдыхать в Карпаты. И Ксю каким-то чудным образом, пока я спала, засунула мне под подушку носочки, мандарины и безумно милую открытку. Я была в шоке и чуть не расплакалась!

А вообще хотела бы получить в подарок от святого Николая машину! А еще – билеты на концерт Бейонсе.

Ярослава получила от Николая новую жизнь на Новом канале

Ярослава из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– Лучший подарок, который мне дарили 19 декабря, было путешествие заграницу. Мечтаю я, в принципе, об этом же. Только теперь в Барселону.

А лучший День святого Николая был у меня в прошлом году. Тогда я приехала на кастинг в Киев днем и ночью и прошла на следующий этап. Этот момент абсолютного счастья я запомню на всю жизнь

Семен хранит поломанный подарок

Семен из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– Первое, что приходит в голову, когда я думаю о лучшем подарке на Николая – это барабанные палочки с моим именем от моей девушки. Палочки, правда, были хреновые. Сначала я даже решил, что не буду ими играть. А просто положу на полочку или в рамочку засуну. Но потом у меня закончились палочки, и на один из концертов я взял именные. Сломались они на второй песне... Было грустно. С девушкой мы потом расстались. А обломки этих палочек хранятся у меня дома как символ наших разрушенных отношений.

Я думаю, что если уж заказывать у святому Николаю подарок, так это должно быть чем-то серьезным. Когда-то я подсчитал, что для безбедной жизни мне нужно 5 млн долларов. Этих денег как раз хватит, чтобы до 80 лет тратить по 200 тысяч гривен в месяц. Так что, дорогой святой Николай, очень жду!

Настя мечтает о хомяке

Настя из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

– Я помню свой самый нервный День святого Николая. Как обычно, 19 декабря проснулась и первым делом полезла под подушку. Смотрю, а там ничего нет! Впала в ступор. Как это? Ведь я хорошо вела себя целый год! В общем, ужасно расстроилась и начала плакать. Потом пришла мама и спросила, что мне принес Николай. А я: "Ничего!", – и реву. Мы начали искать подарок вместе. Всю постель перерыли! А там пусто. В итоге оказалось, что мой подарок упал под кровать. Мама залезла туда и достала сладости и маленькую сумочку с «киндером» внутри. Я съела шоколад, а внутри желтого яйца нашла колечко. Потом еще долго его носила и всем хвасталась.

А еще как-то мне под подушку пришло письмо от святого Николая. Там было написано, что он за мной следит, что я очень хорошая девочка, и чтобы продолжала слушаться родителей. Я так загордилась, что принесла письмо в школу и всем хвасталась. Даже дала учителю читать вслух перед всем классом.

А мечта у меня очень простая. Я всегда хотела получить в подарок хомячка. Когда поняла, что вместо святого Николая подарки мне выбирает мама, то даже завела себе поддельный дневник. В нем я написала, что очень-очень хочу хомяка. И подбросила его на видное место. К сожалению, план не сработал. У нас дома жила кошка. И мама боялась, что она слопает зверушку.

Любите себя и сериалити Киев днем и ночью! Кстати, новые эпизоды ждут вас в среду в 1:50, в четверг и пятницу в 1:00 и в субботу в 00:30 на Новом канале

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.