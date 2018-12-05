Киев днем и ночью: 5 сезон 51 серия

В среду, 5 декабря в эфире Нового канала покажут 51 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 51 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Пока в сериалити Киев днем и ночью бурлят нешуточные страсти, в Украине бурлит нешуточная зима. Как не чувствовать себя капустой и медведем одновременно и даже в серьезные "минусы" оставаться привлекательной? Рассказывает и показывает героиня сериалити Полина Ковалевская.

"Считаю высказывание: "красота требует жертв" совершенно неуместным в мороз, – говорит Полина Новому каналу. – Лично для меня, когда температура на градуснике опускается ниже нуля, речь идет уже не о красоте, а о выживании. Поэтому никаких тонких колгот, коротеньких косух и голых лодыжек я себе не позволяю! Думаете, невозможно быть одновременно и согретой, и красивой? Возможно! Ловите мои личные пять секретов, как оставаться красавицей даже зимой".

Полина из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Совет №1

Многослойность

Да-да, еще с лета стилисты рассказывают нам, как это модно. А зимой еще и безумно тепло! Не бойтесь надевать майки под свитшоты, свитера на платья, пиджаки на лонгсливы. Все это помогает нам не замерзнуть, и при этом может выглядеть очень стильно.

Совет №2

Будь, как Teddy Bear

Этой холодной зимой тебя спасет объемное, длинное пальто из искусственного меха. Благо, в коллекциях почти всех масмаркет-брендов появились так называемые «тедики». Это шубки-пальто разных оттенков коричневого, как у известного плюшевого мишки. Тепло, модно, а, главное, ни одно животное не пострадало.

Совет №3

Колготки и "спортивки"

Дополни свой гардероб шерстяными колготками. Ты не поверишь, но в них реально теплее, чем в обычных джинсах. При этом можно выбрать какие-то нестандартные цвета, например шоколадные/серые колготы в тон обуви. Второй вариант – спортивные костюмы на флисе. Во-первых, это сейчас модно, во-вторых – тепло! А яркие расцветки мигом освежат твой гардероб.

Полина из Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Совет №4

Track Boots

Кто не знает, это такие большие грубые ботинки на шнуровке, которые очень похожи на походные. Если найдешь такие еще и на меху, то это вообще джекпот! Они очень теплые и универсальные, подойдут под все! Смело обувай Track Boots и с джинсами, и с юбками, и с женственными платьями. За счет контраста нежного и грубого ты будешь выглядеть современной принцессой.

Совет №5

И, конечно, шапка!

В детстве я ненавидела шапки (а кто их любил?), но с возрастом поняла, что голову нужно беречь! Сейчас в моде простые однотонные шапки. И я этому рада. Потому что стразы, брошки, бусины и любые украшения на шапках считаю моветоном! Зато цвет может быть абсолютно любой. Главное, чтобы шапка была объемной. В общем, в моде шапочный оверсайз.

И в завершение призываю: сочетайте разные стили, ищите новые решение, экспериментируйте со своими образами, а, главное, берегите тепло и себя!

И напоминаю: смотрите сериалити Киев днем и ночью со среды по пятницу в 1:30 и в субботу в 2:10 на Новом канале

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.