Киев днем и ночью: 5 сезон 43 серия

Во среду, 21 ноября в эфире Нового канала покажут 43 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 43 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Альбина – старожил Киев днем и ночью. Вот уже три года (и пять сезонов) вся Украина следит за жизнью этой очаровательной девушки и ее друзей и соседей. И, конечно, ее, как и всех героев сериалити, постоянно узнают. Альбина рассказала о фанатах, подарках и хейте в соцсетях.

О возрасте

- Я очень люблю наших фанатов! И они мне совершенно не докучают. Я читаю все сообщения, которые пишут мне в соцсетях. Когда только выходили первые сезоны проекта, в основном, это были подростки 14-15 лет. Но чем дальше, тем больше среди наших поклонников взрослых людей 20-30 лет.

Кадр из сериала Киев днем и ночью

О стеснительности

- Сначала я стеснялась фанатов, узнаваемости. Когда к тебе подходят и просят сфотографироваться, а ты не знаешь, как реагировать. Ну что во мне такого особенного? Мозг мне "промыла" подруга. Как-то мы шли по торговому центру, я, как обычно, старалась быть незаметной и незамеченной. А она говорит: "Альбина, ты понимаешь, что люди видят тебя и улыбаются? Благодаря случайной встрече с тобой у кого-то поднимается настроение. Значит, все правильно". И я перестала стесняться. Почему нет? Постепенно я привыкла к узнаваемости. Правда, в общественном транспорте стало ездить тяжелее. Приходится надевать кепку с большим козырьком, чтобы поменьше узнавали.

О помощи и таксистах

- Недавно произошла забавная ситуация. Я ехала домой на такси. Всю дорогу мы с таксистом молчали. И уже когда я собиралась выходить и расплачиваться за такси, он сказал: "Нет, Альбина, я не дам вам заплатить за поездку. У меня жена, двое детей, и мы все вместе смотрим Киев днем и ночью. Спасибо вам за ваш труд и то, что приносите нам удовольствие. Можно я довезу вас бесплатно? И вообще, если нужно будет куда-то подъехать – набирайте сразу меня!". Целый день потом я улыбалась.

Кадр из сериала Киев днем и ночью

О хейтерах

- Конечно, у меня их полно. Сколько было всякого за эти годы! Мне до сих пор пишут по поводу внешности: мол, ты толстая, жирная. Но я научилась уважать и даже любить этих людей. Ведь они тратят свое время, чтобы написать это, они смотрят проект! И, как минимум, делают нам рейтинги. А еще критика, как и похвала, очень меня мотивирует.

О шпионах

- Серьезных преследований никогда не было. Но очень часто люди просто идут за нами. Когда хотят сфотографироваться, но боятся. И так и топают 2-3 километра – иногда обгоняют, потом отстают, замирают рядом и вздыхают. Сначала было страшновато, а теперь привыкла. Я не понимаю, чего стесняться. Я открытый человек – с удовольствием сфотографируюсь. Даже пообщаюсь, если есть минутка.

Кадр из сериала Киев днем и ночью

О подарках

- Очень много подарков нам дарят на фан-встречах. Игрушки, браслеты и фенечки, сделанные своими руками, плакаты, цветы! Помню, как-то девочка подошла и подарила мне одну красную розу и открытку, которую она сама сделала. Было очень приятно. Все подарки я складываю в специальную коробочку и храню.

Больше всего я люблю самодельные плакаты. Мы с ребятами их делим после фан-встреч и храним. На холодильнике в квартире на Днепровской (там живут герои Киев днем и ночью, - прим.ред.) у нас висит открытка со всеми нами, которую нарисовала и подарила одна из поклонниц.

Смотрите новые эпизоды сериалити Киев днем и ночью со вторника по четверг в 23:59 и по пятницам в 23:40 на Новом канале.

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.