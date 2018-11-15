Киев днем и ночью: 5 сезон 40 серия

В четверг, 15 ноября в эфире Нового канала покажут 40 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 39 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Два года назад Паша Сергиенко узнал, что он – приемный ребенок. Совсем недавно он нашел свою родную маму и выяснил, что Сэм – его брат. А теперь Паша доведался, как от него отказались родные родители. Считая парня социальным работником, грустную правду ему рассказала родная мать.

"Я совершила столько ошибок, наделала столько глупостей, что Бог давно должен был бы меня наказать, – всхлипывала женщина. – Хотя бы за то, что потеряла своего сына. Мы тогда молодые были. Я забеременела. Родители уговаривали сделать аборт, но мы решили, что справимся. И не справились. Пришлось отдать сына в Дом ребенка. Думали, это ненадолго. Что пройдет время, мы станем на ноги и заберем его домой. Но малыша уже успели усыновить. Я пыталась его найти, но никакой информации не получила. Потом забеременела Семеном. А потом появилась какая-то женщина, которая назвалась Лилией. Сказала, что она – новая мать моего сына. Я просила ее просто показать мне малыша. Она запретила".

Паша из сериалити Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба

Потом на свет появился Семен. Мальчик родился слабым, маленьким. Женщина полностью переключилась на воспитание малыша.

"Затем умер мой муж, и я осталась одна – без поддержки супруга, без первенца, – рассказала женщина. – Начала пить... Семен пытался найти старшего брата, но у него ничего не вышло. И весь этот груз тянет меня на дно".

Даже несмотря на искренний рассказ, Паша все равно не смог признаться матери в том, что он – ее сын. Правду из него выбил форс-мажор. Женщина пыталась покончить с собой. И, спасая, в приступе отчаяния Паша назвал ее "мамой".

Смотрите новые эпизоды сериалити Киев днем и ночью со вторника по четверг в 23:59 и по пятницам в 23:40 на Новом канале.

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.