Киев днем и ночью: 5 сезон 35 серия

В среду, 7 ноября в эфире Нового канала покажут 35 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 35 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Как измениться всего за сутки? Спросите у Насти из Киев днем и ночью. Еще вчера она ходила с хвостиками, в растянутом свитере и скромно мечтала о симпатии Макса Сосновского. А уже сегодня...красные губы, укладка, стильный look.

"Да, я стала другим человеком! – рассказала Настя Новому каналу. – А все для того, чтобы проучить Физрука. Сначала я за ним бегала, теперь пусть он бегает за мной. Раньше говорила то, что чувствую, а теперь буду полностью его игнорировать".

Роль феи-волшебницы, которая преобразила Настю, исполнила... участница первого сезона проекта Топ-модель по-украински Лиза Доронько. А по совместительству еще и бывшая Макса.

"Макс повел себя со мной, как козел, использовал мои чувства ради рекламы в соцсетях,– заявила Лиза. – Пусть теперь выгребает. А Настюха, надеюсь, отыграется и за меня, и за себя".

План Лизы сработал. Как только Макс увидел новую холодную и красивую Настю, стразу растаял.

"Ничего себе! Она теперь похожа на Меган Фокс, или на Кендалл Дженнер, – распустил хвост Сосновский. – Это вообще наша Настюха или нет? И почему я раньше так ее не ценил?".

Смотрите новые эпизоды сериалити со вторника по пятницу в 23:40 на Новом канале!

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.