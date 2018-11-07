Київ вдень і вночі: 5 сезон 35 серія

У середу, 7 листопада в ефірі Нового каналу покажуть 35 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

Дивіться 35 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

Як змінитися всього за добу? Запитайте у Насті з Києва вдень і вночі. Ще вчора вона ходила з хвостиками, в розтягнутому светрі і скромно мріяла про симпатії Макса Сосновського. А вже сьогодні...червоні губи, укладання, стильний look.

"Так, я стала іншою людиною! – розповіла Настя Новому каналу. – А все для того, щоб провчити Фізрука. Спочатку я за ним бігала, тепер нехай він бігає за мною. Раніше говорила те, що відчуваю, а тепер буду повністю ігнорувати його".

Роль феї-чарівниці, яка перетворила Настю, виконала... учасниця першого сезону проекту Топ-модель по-українськи Ліза Доронько. А за сумісництвом ще й колишня Макса.

"Макс повівся зі мною, як козел, використовував мої почуття заради реклами в соцмережах,– заявила Ліза. – Нехай тепер вигрібає. А Настюха, сподіваюся, відіграється і за мене і за себе".

План Лізи спрацював. Як тільки Макс побачив нову холодну і красиву Настю, одразу розтанув.

"Нічого собі! Вона тепер схожа на Меган Фокс, або на Кендалл Дженнер, – розпустив хвіст Сосновський. – Це взагалі наша Настюха чи ні? І чому я раніше так її не цінував?".

Дивіться нові епізоди серіаліті з вівторка по п'ятницю о 23:40 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.