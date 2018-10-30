Киев днем и ночью: 5 сезон 30 серия смотреть онлайн

Герои сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Киев днем и ночью: 5 сезон 30 серия можно смотреть онлайн на Lite РБК-Україна

Во вторник, 30 октября в эфире Нового канала покажут 30 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 30 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Пятый сезон сериалити набирает обороты. И в пентхаусе на левом берегу Киева становится все горячее. Ярослава пытается отомстить бывшему парню Жене, Алина пытается совратить своего начальника Назара, а Настя думает, как заработать на жизнь. Страсти, интриги, расследования (тут за дело берутся Альбина и ее супруг Саша) – всего этого будет вдосталь в новых эпизодах сериалити Киев днем и ночью на Новом канале.

Смотрите новые эпизоды сериалити со вторника по пятницу в 23:40 на Новом канале!

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.