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Київ вдень і вночі: 5 сезон 30 серія дивитися онлайн

Lite » Серіали 30.10.2018 - 12:17
Герої серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу
Герої серіалу Київ вдень і вночі. Фото: Прес-служба Нового каналу

Київ вдень і вночі: 5 сезон 30 серія можна дивитись онлайн на Lite РБК-Україна

У вівторок, 30 жовтня в ефірі Нового каналу покажуть 30 серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі.

30 Дивіться серію 5 сезону серіаліті Київ вдень і вночі на Lite РБК-Україна.

П'ятий сезон серіаліті набирає обертів. І в пентхаусі на лівому березі Києва стає все гарячіше. Ярослава намагається помститися колишньому хлопцю Дружині, Аліна намагається спокусити свого начальника Назара, а Настя думає, як заробити на життя. Пристрасті, інтриги, розслідування (тут за справу беруться Альбіна та її чоловік Саша) – всього цього буде вдосталь в нових епізодах серіаліті Київ вдень і вночі на Новому каналі.

Дивіться нові епізоди серіаліті з вівторка по п'ятницю о 23:40 на Новому каналі!

Раніше ми розповідали, що сталося у фіналі серіалу Київ вдень і вночі, і чим закінчилася ця заплутана історія. Також ми публікували першу серію.

Подивитися попередні серії Київ вдень і вночі можна на Lite РБК-Україна.

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