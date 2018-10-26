Киев днем и ночью: 5 сезон 29 серия смотреть онлайн

В пятницу, 26 октября в эфире Нового канала покажут 29 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью.

Смотрите 29 серию 5 сезона сериалити Киев днем и ночью на Lite РБК-Україна.

Пятый сезон сериалити набирает обороты. И в пентхаусе на левом берегу Киева становится все горячее. Ярослава пытается отомстить бывшему парню Жене, Алина пытается совратить своего начальника Назара, а Настя думает, как заработать на жизнь. Страсти, интриги, расследования (тут за дело берутся Альбина и ее супруг Саша) – всего этого будет вдосталь в новых эпизодах сериалити Киев днем и ночью на Новом канале.

Пока реалити Топ-модель по-украински покоряет самая татуированная участница всех сезонов Яся Крутова, мы решили рассказать о фанатах тату из другого проекта Нового канала - Киев днем и ночью. Больше всего наколок мы насчитали у романтичного Семена и коварной Алины.

Сэм из сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Сэм за красоту

– Всего у меня на теле три татуировки. Первым я набил пион на ноге. Кстати, о том, что этот цветок называется пионом, узнал уже после того, как рисунок был готов. Решался недолго. Просто подумал, что хочу сделать татушку. Нашел в интернете свободного мастера, посмотрел его эскизы, увидел прикольный цветок. А потом пошел и набил его.

Следующим на очереди был рукав – это когда рука от запястья до плеча забивается рисунками. Потом – татуировка на животе. Обе пока что в процессе.

Татуировки для меня вообще ничего не значат. Просто красивые картинки. Ту, которая у меня на руке, вообще увидел за час до начала работы. Татуировщик придумывал и рисовал эскиз при мне. Я посмотрел, подумал, что нормально, и набил. Мне кажется, правильно не вкладывать никакого смысла в тату. Тогда оно не надоест, не начнет раздражать и напоминать о чем-то. А рисунки не перестанут быть красивыми.

Алина за смыслы

– У меня тоже три татуировки на теле. Но все они для меня что-то значат. Одна из татуировок, правда, еще недоработанная, – это символ вселенной. Я очень верю во Вселенную и судьбу. А два другие тату – это очень личное. Может, когда-нибудь об этом расскажу… А может и нет.

Алина из сериала Киев днем и ночью. Фото: Пресс-служба Нового канала

Смотри новые эпизоды сериалити во вторник и среду в 23:59, в четверг в 00:20 и в пятницу в 23:40 на Новом канале!

Ранее мы рассказывали, что случилось в финале сериала Киев днем и ночью, и чем закончилась эта запутанная история. Также мы публиковали первую серию.

Посмотреть предыдущие серии Киев днем и ночью можно на Lite РБК-Україна.