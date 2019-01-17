Как вместить все в ручную кладь: полезные лайфхаки

Фото: (pixabay.com)

Билеты только с ручной кладью зачастую намного дешевле

Опытные путешественники советуют отправляться в дорогу только с ручной кладью. Да и авиабилеты, которые включают только этот вид багажа, зачастую стоят намного дешевле.

Но как вместить все необходимое в один рюкзак? Полезный список и лайфхаки, которые помогут вам справиться с этой задачей и отправиться путешествовать налегке, были опубликованы в тревел Instagram-аккаунте "Ветер дует".

На самом деле для стильного вида на 7 дней вам хватит:

⠀

2 пар обуви (праздничной и повседневной);

1 джинсов;

1 шортов или юбки

1 платья стиля casual;

худые или трикотажного кардигана;

купальника или плавок;

4 комплекта нижнего белья;

3 базовые футболки (1 черная, 1 белая, 1 с принтом);

3 пары носков

Фото: (unsplash.com)

Чтобы все правильно упаковать, держите 5 работающих лайфхаков:

⠀

Формируйте гардероб для отпуска из базовых вещей. С белой футболкой и джинсами можно создать множество стильных образов. Худи советуем заменить трикотажным кардиганом, жакетом в стиле кэжуал из мягкой ткани, которая не жмакается. Фен лучше не брать с собой. Сейчас даже в маленьких украинских хостелах есть мелкая бытовая техника. На всякий случай положите пару резинок и шпилек, чтобы создать стильную прическу при любых условиях. По приезду поинтересуйтесь: имеет ли хостел стиральную машину. Если нет, то найдите платную прачечную. За несколько центов одежда снова станет чистой. Чтобы поместилось больше вещей, не складывайте, а скатывайте их плотными валиками. Получится компактно и одежда не помнется.

Фото: (pixabay.com)

Напомним, были названы самые популярные достопримечательности мира.

Мы также писали о том, что эксперты популярной социальной сети Instagram определили самое счастливое место на планете - им стал Диснейленд в столице Японии Токио. Кстати, результат высчитывался, основываясь на количестве позитивных эмодзи на фотографиях, отмеченных пользователями на отдельно взятой геолокации.

Кстати, украинский ведущий поразил сказочными фото из Африки.

10 ярких городов для встречи Новго года (видео: РБК-Украина)