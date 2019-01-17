Как вместить все в ручную кладь: полезные лайфхаки

Билеты только с ручной кладью зачастую намного дешевле
Опытные путешественники советуют отправляться в дорогу только с ручной кладью. Да и авиабилеты, которые включают только этот вид багажа, зачастую стоят намного дешевле.
Но как вместить все необходимое в один рюкзак? Полезный список и лайфхаки, которые помогут вам справиться с этой задачей и отправиться путешествовать налегке, были опубликованы в тревел Instagram-аккаунте "Ветер дует".
На самом деле для стильного вида на 7 дней вам хватит:
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Фото: (unsplash.com)
Чтобы все правильно упаковать, держите 5 работающих лайфхаков:
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Фото: (pixabay.com)
Напомним, были названы самые популярные достопримечательности мира.
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