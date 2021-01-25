Украинская блогер рассказала, какие цены и условия на Мальдивах: детей брать не стоит

Отдых на Мальдивах достаточно дорогой (фото: freepic.com)

Пандемия коронавируса лишила украинцев возможности посещать многие страны, но некоторые государства остаются для нас открытыми. Этой зимой одним из самых популярных направлений стали Мальдивы. Правда, цена путешествия устроит не всех.

Об отдыхе на этом фешенебельном курорте рассказала украинская блогер Марина Манюненко на своей странице в Instagram.

Она сообщила, что перелет из Киева до столицы Мальдив - Мале занимает около 9,5 часа, потом еще 45 минут на гидросамолете до выбранного острова. Разница во времени с Киевом составляет +3 часа с Мале и +1 час с островом, на котором она отдыхала. Стоимость отдыха совсем недемократическая, по словам Марины.

"До последнего не хотела оглашать стоимость (потому что полно неадекватов, которые любят лезть чужой карман), но этот вопрос просто ТОП, и я понимаю, что многим тоже хочется прицениться, и ориентироваться в ценах. Наша путевка на двоих обошлась +- 230 тыс. грн. Есть отели дешевле, есть дороже. У нас all inclusive на еду, напитки, алкоголь", - рассказала блогер.

Температура на Мальдивах круглый год практически одинаковая - от +27 до +30 градусов. Температура океана так же круглый год практически неизменна: от +27 до +29 градусов.

В этом году отдыхающим необходимо сдавать тест на коронавирус. Это делается не позднее чем за 72 часа до вылета.

Блогер не рекомендует лететь на курорт с детьми. По ее словам, это более романтический отдых, подходящий парам.

"Я бы не рискнула. Это больше романтический отдых для двоих. И детям, скорее всего, было бы скучно. Плюс длительный перелет с детьми", - отметила Марина.

Как мы ранее писали, эксперты рассказали об особенностях отдыха на островах Мальдив.