Семья отправилась путешествовать, чтобы показать мир 4-летнему сыну: яркие фото

Фото: boredpanda.com

Пара из Австрии решилась кардинально изменить свою жизнь

Смелая семья из Австрии однажды решила, что рутина и скучная жизнь не для них. Они продали все свое имущество и отправились путешествовать по миру в переделанном под жилье старом военном фургоне. Об этом сообщает Bored Panda.

Их целью было показать своему 4-летнему сыну, какой красивой и разной может быть наша планета и сколько всего интересного есть в мире, а также проводить больше времени вместе.

Фото: boredpanda.com

Перед тем, как уехать на неопределенный срок, им пришлось позаботиться о документах, организации поездки, технических моментах и многом другом.

На данный момент они в пути уже два года, побывали в 24 странах и направляются в Австралию.

Фото: boredpanda.com

Пара охотно поделилась яркими снимками с первого года своего путешествия, когда они на фургоне проехали от Австрии до Владивостока.

Фото: boredpanda.com

Напомним, киевлянин Константин Симоненко побывал в карликовых странах, о существовании которых многие даже не подозревают. Константин в этом году официально стал первым украинцем, посетившим все страны мира. Множество приключений, незабываемых впечатлений и воспоминаний – уникальный багаж, который он хранит, побывав на всех континентах и в самых дальних уголках мира.

По просьбе RBC-Lite Константин рассказал о карликовых государствах, в которые из Украины добраться не очень просто.

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Кстати, если вы тоже думаете, куда бы поехать на праздники, LITE составил для вас подборку городов мира, которые сказочно красивы в этот период.

Видео: РБК-Украина