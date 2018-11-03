Пугающие места: названы самые страшные места Вселенной

Лидером списка стала Темная туманность SH2-136
Журнал Forbes назвал самые страшные места во Вселенной. На первом месте оказалась Темная туманность SH2-136, ее еще называют "Призрак". Достигнуть ее можно за 1200 световых лет.
В результате сложных процессов звездообразования там появились космические пылевые облака, которые имеют разные размеры и формы. Люди считают, что они похожи на привидения, так как слабо подсвечиваются звездами.
Вторым жутким местом во Вселенной назван плерион "Рука Бога". Это туманность, которая подпитывается ветром пульсара.
Фото: Туманность "Призрак" (socportal.info)
Планетарная туманность "Череп", расположенная в созвездии Кита, оказалась на третьем месте.
Весь список страшных мест можно посмотреть здесь.
Напомним, что Хокинг рассказал, как погибнет человечество. Ученый написал в книге свое мнение о причинах гибели Земли
А также мы писали о том, что ученые выяснили, что может помочь предотвратить глобальное потепление.