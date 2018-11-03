Пугающие места: названы самые страшные места Вселенной

Фото: Туманность Лагуна (pixabay.com)

Лидером списка стала Темная туманность SH2-136

Журнал Forbes назвал самые страшные места во Вселенной. На первом месте оказалась Темная туманность SH2-136, ее еще называют "Призрак". Достигнуть ее можно за 1200 световых лет.

В результате сложных процессов звездообразования там появились космические пылевые облака, которые имеют разные размеры и формы. Люди считают, что они похожи на привидения, так как слабо подсвечиваются звездами.

Вторым жутким местом во Вселенной назван плерион "Рука Бога". Это туманность, которая подпитывается ветром пульсара.

Фото: Туманность "Призрак" (socportal.info)

Планетарная туманность "Череп", расположенная в созвездии Кита, оказалась на третьем месте.

Весь список страшных мест можно посмотреть здесь.

Напомним, что Хокинг рассказал, как погибнет человечество. Ученый написал в книге свое мнение о причинах гибели Земли

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