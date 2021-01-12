Появилось яркое видео из Буковеля: таким вы его еще не видели!

Буковель в локдаун показали на ярком видео (коллаж: РБК-Украина)

Курортный Буковель, несмотря на январский локдаун, продолжает принимать любителей зимнего отдыха. В начале 2021 года здесь невероятный наплыв туристов, которые приехали насладиться красивейшими видами и сервисом европейского уровня.

Заснеженные склоны называют "французскими Альпами". И блогеры, приехавшие сюда на отдых, решили показать, что неспроста. В сети появилось яркое видео с высоты птичьего полета, которое показывает Буковель во всей красе.

"Новости пишут, что в Буковеле в выходные после Рождества масса народа, поэтому мы поехали посмотреть, проверить, и заодно заснять несколько кадров с воздуха", - подписал кадры блогер Никита Морачов.

Отметим, что курортам, таким как Буковель, Драгобрат, Мигово и Славское, во время усиленного карантина работать разрешили, но с определенными ограничениями. Рестораны в отелях с 8 по 24 января закрывают к посещению. Но сами отели и гостевые дома работают.

Красоту Буковеля показали с высоты птичьего полета

Самый известный и престижный горнолыжный курорт Украины европейского уровня имеет 60 трасс всех уровней протяженностью 55 км. Некоторые из них имеют круглосуточное освещение. Кроме того на базе Буковеля можно отдохнуть и оздоровиться - здесь есть источники минеральной воды, SPA-центры.

Расположен он недалеко от села Поляница Яремчанского городского совета в Ивано-Франковской области, возле подножья горы Буковель, на высоте 920 метров над уровнем моря. Самая высокая точка курорта - гора Довга - 1372 м. В 2012 году Буковель был признан самым быстроразвивающимся горнолыжным курортом мира.

Отметим, что туристы не очень довольны ценами на курорте. Чек в ресторане способен изрядно подкосить любителей зимнего отдыха.

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