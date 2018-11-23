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Куда поехать: назван топ-7 безопасных для туристов стран

Lite » Путешествия 23.11.2018 - 09:20
Куда поехать: назван топ-7 безопасных для туристов стран
Иллюстративное фото (pxhere.com)

Для рейтинга стран учитывались многие важные факторы

Во время выбора страны для путешествия, туристов интересуют не только достопримечательности и стоимость билетов, а и уровень безопасности для иностранных путешественников. Для этого International SOS и Control Risks составили совместный рейтинг и назвали топ-7 стран, где туристам будет безопасно.

В топ-7 вошли страны, где вряд ли можно понежиться на солнце, однако риски для путешественников там незначительные.

Эксперты рекомендуют посещать Финляндию, Данию, Словению, Люксембург, а также Норвегию, Швейцарию и Исландию.

Для составления рейтинга учитывались такие факторы, как риски, связанные с общей безопасностью – уровень преступности, эффективность полиции и других спецслужб, уровень терроризма, безопасность на дорогах и в транспорте. Также оценивались риски, связанные со здоровьем – вероятность инфекционных заболеваний, доступность и качество медицинской помощи.

Куда поехать: назван топ-7 безопасных для туристов стран

Иллюстративное фото (energycities.org)

Кроме топ-7, специалисты определили еще несколько стран с низким уровнем рисков – это Китай, США, Канада, Таиланд и Иран.

Средний уровень безопасности получили такие страны, как Турция, Бразилия, Россия и часть Индии.

Самыми экстремальными поездками, по мнению экспертов, могут стать путешествия в Ирак, Афганистан, Сирию или Венесуэллу.

Кроме того, посмотреть уровень туристической безопасности можно на специальной интерактивной карте.

Кстати, ранее мы писали о том,  в какие страны Европы можно поехать украинцам для экономного празднования Нового года.

А также рассказывали о том, что составлен рейтинг самых диких требований богатых туристов.

Видео: РБК-Украина

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