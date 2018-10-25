Известный ведущий назвал три города, которые должен посетить каждый украинец

Фото: Мукачево (facebook.com/rielt mukachevo)

Владимир Остапчук отметил, что в Украине немало мест, которые обязательно нужно увидеть

Известный украинский шоумен, ведущий проекта "Інспектор. Міста" Владимир Остапчук рассказал, какие города стоит посетить каждому украинцу. Он также отметил, что в Украине плохо развит внутренний туризм.

В рамках шоу он посетил с инспекциями шесть небольших населенных пунктов: Скадовск, Ужгород, Мукачево, Винницу, Залещики и Кропивницкий. Владимир проверил выбранные города на уровень образования и медицины, честность элиты, качество питания и сферы услуг.

"У нас очень недооценен внутренний туризм. Но в Украине немало мест, которые обязательно нужно увидеть. Я много путешествовал по Европе, жил в Канаде, поэтому могу сравнивать. Море в нашем Скадовске имеет настолько сильные лечебные свойства, что выздоравливают люди, которым врачи вообще не давали шансов на жизнь. Канадские медики отмечают профессионализм наших украинских врачей. Уровень питания в некоторых заведениях Украины выше, чем во многих странах Европы и, тем более, в Канаде", — говорит Владимир Остапчук.

Фото: Владимир Остапчук (пресс-служба 1+1)

Ведущий проекта выбрал среди проинспектированных населенных пунктов три города, которые обязательно должен посетить каждый украинец, и объяснил почему.

Скадовск

Владимира поразили лечебные свойства моря вблизи Скадовского побережья, о них рассказала женщина, с которой команда проекта познакомилась на пляже: "Мы встретили маму с мальчиком, который, по прогнозам врачей, не имел шансов дожить даже до 1 года. Женщина все бросила и ежегодно начала возить сына к морю. И мальчику уже 14 лет! Это очень сильная история".

Фото: Скадовск (facebook.com/iloveskadovsk @natali_kiryahno)

Мукачево

"Сюда должны ехать все, кто обожает выпечку, потому что здесь делают самые вкусные штрудели. А еще в Мукачево хорошо продуманная инфраструктура: есть велосипедные дорожки, много симпатичных ресторанчиков. А сколько сувениров можно купить! Но и это не все. В городе много винограда. Благодаря особому микроклимату, он очень вкусный и из него там делают невероятное вино", — рассказал ведущий.

Фото: Мукачево (pixabay.com/Yevhen1971)

Винница

В этот город Владимир Остапчук советует ехать ценителям настоящих украинских блюд: "Однажды мы с лидером группы "ТІК" Виктором Бронюком были в Виннице и пробовали сало. Оно там очень классное. А еще там вкусный квас. Он делается на какой-то специфической закваске. Серьезно, съездите туда на квас".

Фото: Винница (wikipedia.org/Visem)

Во время инспекций украинских городов ведущий проекта также встречался с мэрами, чтобы оценить "прозрачность" их работы, а также расследовал резонансные события, о которых рассказали зрители проекта.

Напомним, ранее известная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова) назвала пять лучших мест в Украине, которые, по ее мнению, необходимо обязательно посетить.

Отметим, что был назван список из десяти самых лучших мест для туристов в 2018 году. Эти направления вызывали наибольший интерес иностранных туристов.

Также мы писали о том, что более трех месяцев известный украинский телеведущий Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев провели в стране контрастов — Бразилии. На данный момент стали известны некоторые подробности первого экстремального выпуска "Мира наизнанку". Так, зрители узнают, как живут люди в наиболее диком мегаполисе на планете — город Манаус, окруженная джунглями столица Амазонии. Также вы узнаете, как жители Манауса "делят пространство" с крокодилами, анакондами и другими опасными животными.

Видео: РБК-Украина