Советы ТВ-звезды для яркого отдыха в Испании: 15 км по горной реке и замок, где жила Дейенерис

В частности, психолог недавно вернулась из серф-кемпа в провинции Кантабрия, на северном побережье Испании. Там 30 любителей покататься на серфах и кайтах жили в десяти палатках и занимались спортом. Для нее это была первая поездка такого типа.

Активный отдых - на любителя. Но по крутому совпадению обстоятельств двое ведущих реалити "Эксы", которое 14 сентября стартует на Новом канале, Александр Педан и Наталья Ежова выбирают именно этот вид отпуска.

И теперь Наталья рассказывает читателям Lite о том, что больше всего вдохновило и впечатлило ее во время отдыха на берегу Атлантического океана.

Двигаемся, а не лежим!

В такой атмосфере невозможно оставаться тюленем. Просто отдохнуть на берегу Атлантического океана - это не об этом. Каждый день мы надевали гидрокостюмы и шли кататься на серфах. Волна была средняя, и каждый из членов нашей семьи "поймал" ее. Скажем, прошли посвящение в серферы (улыбается). Советую взять инструктора. Также мы ездили по 15 км на велосипедах, смотрели на потрясающие виды с горы. Это помогало держать себя в тонусе.

Наталья Ежова ярко отдохнула в Испании (фото из личного архива ведущей)

Хорошо занимаемся - вкусно едим

Самое интересное, что питались мы вегетарианской едой. Две недели должны были жить без мяса и рыбы. Только овощи и крупы. Не скажу, что выдержали этот эксперимент. Чуть грешили: ездили по ресторанам и пробовали местные деликатесы. Еда - вкуснейшая! Превосходная паэлья с морепродуктами, запеченный поросенок, осьминог с картошкой, крокеты с сыром и хамоном, кольца кальмара. М-м-м…

Как в сериале

Мы были в районе Испании, где снимали сериал "Игра престолов". Видели замок, где жила Дейенерис. Поток туристов после съемок - огромный. Нужно записываться за два месяца до путешествия. Мы этого не сделали, поэтому прошли вокруг локации сверху, посмотрели все, а вот спуститься в "место Х" не получилось.

Королевская жизнь

Были в столице Кантабрии Сентандере. Поднимались на гору, где стоит королевский дворец. Представители королевской династии очень любили приезжать к океану, поэтому строили тут дворцы. Кстати, почти в каждом городке есть замок, который сейчас действует, как университет.

Не без экстрима

Ярким впечатлением стал наш сплав 15 км по горной реке на каяках. Было захватывающе! Мы крутились, гребли, но не перевернулись. Видели нереальные красоты природы. Получили очень много впечатлений!

Наталья Ежова ярко отдохнула в Испании (фото из личного архива ведущей)