Вел какой-то голос: Ирина Билык удивила мистической встречей с мужем

Ирина Билык и Аслан Ахмадов счастливы в браке и воспитывают маленького сына. Пара также успешна, как творческий тандем. Что происходит, когда выключаются камеры и как познакомились, супруги рассказали в программе «Зірковий шлях на канале «Украина».

Ирина Билык и ее супруг Аслан Ахмадов помнят в подробностях день знакомства.

Увидев однажды фильм, посвященный Людмиле Гурченко, певица решила познакомиться с фотографом и другом актрисы.

«Меня вел какой-то голос, – призналась Ирина Билык, – Я хорошо помню две фразы. Первая: «Он тебе нужен». И вторая: «Ты должна его найти».

Поэтому однажды в квартире Аслана Ахмадова раздался телефонный звонок.

«Очень волновалась, запиналась. Говорит: «Я артистка из Украины и хотела с вами встретиться», - делится воспоминаниями фотограф.

В Москве Ирина Билык встретилась с Асланом, чтобы обговорить возможность снять клип или устроить фотосессию.

По словам певицы, она пришла в ресторан в каком-то свитерке. А вот у ее будущего мужа остался перед глазами совершенно другой образ.

«На ней была красная юбка такая красивая, кофта такая была, и прическа, как у Мерлин Монро», - рассказал Аслан Ахмадов на канале «Украина».

Поначалу отношения певицы и фотографа были рабочими. Однако после эротической фотосессии и появления клипа «Девочка» Аслан понял, что нашел свою музу.

«Хотя признаюсь, я почти не слушаю популярную музыку. Только в том случае, если это связано с моей работой, – сказал Аслан Ахмадов. – А Иру я слушаю».

Сегодня пара живет на две страны. У них гостевой брак, прекрасные отношения и подрастает маленький сын.

Когда в разговоре зашла речь о дорогом презенте, певица призналась: «Подарок от моего мужа в этом году – это фильм-концерт».