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"Уже выше большинства сотрудников": в Одесском зоопарке родился новый обитатель (фото)

Lite » Приколы 03.11.2018 - 09:25
Фото: pixabay.com/Wildfaces
Фото: pixabay.com/Wildfaces

Он уже выше большинства сотрудников

В одесском зоопарке родился малыш жирафа, которому дали имя Арсентий. Об этом говорится на странице "Телеканал Репортер" в Facebook.

"В одесском биопарке родился малыш жирафа. Ему всего пару дней, но он уже выше большинства сотрудников: рост животного превышает 175 сантиметров", - говорится в сообщении.

В то же время директор биопарка Дмитрий Александров заявил, что во время родов было опасение за жизнь животного.

"Поскольку мама рожает в первый раз, было опасение, что ребенок может упасть с большой высоты на твердую поверхность. Нам даже пришлось зайти в вольер, а это достаточно опасно", - сказал он.

Видео: в одесском зоопарке родился жираф (facebook.com/reporter.novosti.odessa)

При этом журналисты уточнили, что имя новорожденному малышку выбрали достаточно быстро.

"Харизма и смешной чубчик говорили сами за себя", - подчеркивается в сюжете.

Кстати, в Одесском зоопарке искупали слониху Венди. Судя по поведению 39-летней слонихи, для нее это публичное купание - игра.

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Видео: РБК-Украина

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