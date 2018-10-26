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Ослица из Ирландии покорила сеть своим пением

Lite » Приколы 26.10.2018 - 07:44

Пользователей сети восхитило пение ослицы из Ирландии, которая умеет петь.

Видео выступления животного выложил у себя на Facebook местный житель, навещающий ослицу в течение года, передает ABC News.

"Она живет примерно в 20 минутах от меня в Турене, Коннемара", - подписал видео мужчина и добавил, что знает семью, которая владеет ослицей, и приносит талантливому животному морковь, хлеб и печенье с имбирем.

"Я пытаюсь ее навещать по возможности, потому что она очаровательна, такая дружелюбная и нежная. Это видео показалось мне смешным, поэтому я просто разместил его. Я не думал, что оно станет вирусным".

Блогеры оценили пение ослицы ослицы. Ролик в сети набрал уже более 8 тысяч просмотров.

Напомним, ранее женщина рассказала, как кошка спасла ее от рака.

Также мы писали, что в Винницкой области рыжий Хатико получил нового хозяина.

 

 

 

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