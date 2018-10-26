ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Ослиця з Ірландії підкорила мережа своїм співом

Lite » Приколи 26.10.2018 - 07:44

Користувачів мережі захопило спів ослиці з Ірландії, яка вміє співати.

Відео виступу тваринного виклав у себе на Facebook місцевий житель, навещающий ослицю протягом року, передає ABC News.

"Вона живе приблизно в 20 хвилинах від мене в Турене, Коннемара", - підписав відео чоловік і додав, що знає сім'ю, яка володіє ослицею, і приносить талановитому тварині морква, хліб і печиво з імбиром.

"Я намагаюся її відвідувати по можливості, тому що вона чарівна, така дружня і ніжна. Це відео мені здалося смішним, тому я просто розмістив його. Я не думав, що воно стане вірусним".

Блогери оцінили спів ослиці ослиці. Ролик в мережі набрав вже більше 8 тисяч переглядів.

Нагадаємо, раніше жінка розповіла, як кішка врятувала її від раку.

Також ми писали, що у Вінницькій області рудий Хатіко отримав нового господаря.

 

 

 

Новини України приколы
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся