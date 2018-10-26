Ослиця з Ірландії підкорила мережа своїм співом

Користувачів мережі захопило спів ослиці з Ірландії, яка вміє співати.

Відео виступу тваринного виклав у себе на Facebook місцевий житель, навещающий ослицю протягом року, передає ABC News.

"Вона живе приблизно в 20 хвилинах від мене в Турене, Коннемара", - підписав відео чоловік і додав, що знає сім'ю, яка володіє ослицею, і приносить талановитому тварині морква, хліб і печиво з імбиром.

"Я намагаюся її відвідувати по можливості, тому що вона чарівна, така дружня і ніжна. Це відео мені здалося смішним, тому я просто розмістив його. Я не думав, що воно стане вірусним".

Блогери оцінили спів ослиці ослиці. Ролик в мережі набрав вже більше 8 тисяч переглядів.

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