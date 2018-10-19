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На OLX за значну суму грошей продають печиво Олега Винника

Lite » Приколи 19.10.2018 - 08:43
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Недоїдена пачка коштує 4 тисячі гривень

Не так давно на онлайн-майданчику для оголошень про продаж вживаних товарів була виявлена пачка недоїденого печива Олега Винника. Відповідний пост можна подивитися на OLX.

За чотири тисячі гривень увазі користувачів пропонується печиво, яке Олег Винник роздрукував під час концерту, але не з'їв повністю, віддавши більшу частину пачки гримерам.

На OLX за значну суму грошей продають печиво Олега ВинникаСкріншот поста: (olx.ua)

Також пропонується купити стаканчик, яким користувався виконавець. Ціна такої "цінності" більш демократична. Такий предмет побуту вам обійдеться всього у 100 гривень.

На OLX за значну суму грошей продають печиво Олега ВинникаСкріншот поста: (olx.ua)

Нагадаємо, що китайцеві, який застряг у туалеті, знадобилася допомога рятувальників.

До речі, в Росії нещодавно стався курйоз. Під час роздачі тістечок від росіян довелося "відбиватися" тим, що роздавали.

Ми писали, що в мережі в черговий раз помітили курйозні нестиковки зі зростом Путіна. Це помітив український політтехнолог Олексій Голобуцький.

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