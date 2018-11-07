Незадоволене обличчя студентки "підірвало" мережу

Колаж РБК-Україна

Дівчина показово закотила очі і стала мемом

Після того, як кіт з "злобним обличчям" розвеселив користувачів інтернету, в мережу увірвався новий мем. Героїнею стала 21-річна британська студентка состроила гримассу під час виступу члена Європарламенту Найджел Фаража і стала знаменитою. Відповідне відео виклав у свій Twitter-аккаунт юзер Kev.

Дівчина закотила очі, коли політик говорив про процес виходу Великобританії з ЄС, і прослыла мемом.

Скріншот відео

Підписників микроблогера розвеселила реакція дівчини.

"Респект дівчині в смугастій футболці", - коментували користувачі.

"Завтра вона буде знайома. Мем про те, як закочувати очі, коли виходять з Brexit", - додав Mileshky.

"Спасибі за всі теплі слова, це, дійсно, я", - відзначилася під постом сама героїня

Незважаючи на підвищену увагу, дівчина не захотіла, щоб на неї підписувалися в Twitter.

"Мені нема чого вам сказати", - підсумувала вона.

Додамо, в зоопарку під Києвом з'явився квітковий ведмідь.

Відео РБК-Україна