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Жорстокі ігри: Надя Дорофєєва влаштувала жорстку перевірку своєму чоловікові

Lite » Приколи 31.10.2018 - 21:14

YouTube/DoDo VLOG

Українська солістка групи "Время и Стекло", дизайнер і видеоблогер Надя Дорофєєва, яка нещодавно прокоментувала своє повернення в "Танці з зірками", зняла новий ролик на своєму каналі.

У своєму Do-Do Vlog Надя Дорофєєва вирішила пограти з Володимиром Дантесом в гру на знання один одного. Правила гри досить прості: за кадром ставилося запитання, пара писала відповіді у себе на листочку, після чого вони показували їх один одному, якщо відповіді збігалися, тому, хто відповідав зараховувався +1 бал. Це був новий формат каналу співачки. У ролику були буденні питання, але навіть вони викликали труднощі в учасників.

Одним із невірних відповідей стало питання про улюблені квіти Наді, що викликало у дівчини обурені емоції.

Жорстокі ігри: Надя Дорофєєва влаштувала жорстку перевірку своєму чоловіковіЖорстокі ігри: Надя Дорофєєва влаштувала жорстку перевірку своєму чоловіковіФото: Скріншот (YouTube/DoDoVLOG)

Про кількість татуювань один у одного обидва також не знали.

Жорстокі ігри: Надя Дорофєєва влаштувала жорстку перевірку своєму чоловіковіФото: Скріншот (YouTube/DoDoVLOG)

Але одне вони знають точно - розмір одягу і взуття партнера. Жорстокі ігри: Надя Дорофєєва влаштувала жорстку перевірку своєму чоловікові

Жорстокі ігри: Надя Дорофєєва влаштувала жорстку перевірку своєму чоловікові

Фото: Скріншот (YouTube/DoDoVLOG)

В кінцевому результаті виявилося, що Надя знає краще Вову. "Звичайно, ти виграла! Це твоє шоу – ти перемагаєш!" – відреагував Володимир Дантес. Випуск вийшов дуже позитивним і таким, що сприяє підняттю настрою.

Відзначимо також, Надя Дорофєєва шокувала фанатів новою зачіскою. Вона постала перед шанувальниками з синіми волоссям.

Також, солістка групи "Время и Стекло" вразила шанувальників облягаючою сукнею з леопардовим принтом.

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