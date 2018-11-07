"Чистый силикон": конкурс самых красивых ягодиц закончился потасовкой участниц (видео)

Видео: участницы конкурса красоты подрались из-за силиконовых ягодиц (youtube.com/Ф.Крипперс)

В Бразилии недавно проходил необычный конкурс красоты "Miss BumBum 2018". Во время него из участниц судьи выбирали обладательницу самых красивых ягодиц южноамериканской страны. Финал мероприятия получился, в том числе, необычным – все завершилось потасовкой конкурсанток. Об этом сообщает издание "Daily Mail".

Сначала все проходило мирно, однако сразу после награждения на сцену выбежала девушка, работающая массажисткой, по имени Алини Ува (Aline Uva), она участвовала в конкурсе, но в тройку победительниц так и не вошла. Несостоявшаяся королева красоты сорвала наградную ленту с обладательницы первого места Эллен Сантаны (Ellen Santana) и выкрикнула, что победа должна была достаться именно ей. По мнению конкурсантки-забияки, она более достойна этого титула, поскольку ее ягодицы более натуральные, чем у ее конкурентки Санты.

Фото: драка на конкурсе красоты ягодиц в Бразилии (dailymail.co.uk)

"Я схватила ленту победительницы, потому что только я по-настоящему заслужила этот титул. Я представляю здесь настоящие бразильские ягодицы, этого у меня никто не отнимет. У трех женщин, которые набрали больше всего голосов, все фальшивое, попы — чистый силикон. Это несправедливо", - прокомментировала свой поступок журналистам Ува.

В свою очередь Сантана так же прокомментировала инцидент со своей стороны.

"Она забрала мою ленту, но никогда не заберет мой титул. Я трудилась больше всех и заслужила награду, потому что мои ягодицы крепче. Победителям нужно уметь проигрывать, на месте Увы я бы реагировала на поражение достойнее", - рассказала победительница.

Конкурс "Miss BumBum" проводится в Бразилии в восьмой раз. Стоит отметить, что по его условиям, конкурсантки не могут пользоваться услугами пластических хирургов для изменения размеров или вида ягодиц.

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Напомним, победительницей конкурса Мисс Земля 2018 стала модель из Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен. Ей 23 года и она студентка. Конкурс состоялся 3 ноября в столице Филиппин - Маниле.

Видео: РБК-Украина