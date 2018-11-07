"Чистий силікон": конкурс найкрасивіших сідниць закінчився бійкою учасниць (відео)

Відео: учасниці конкурсу краси побилися через силіконових сідниць (youtube.com/Ф.Крипперс)

В Бразилії нещодавно проходив незвичайний конкурс краси "Miss BumBum 2018". Під час нього з учасниць судді вибирали володарку найкрасивіших сідниць південноамериканської країни. Фінал заходу вийшов, в тому числі, незвичайним – все завершилося бійкою конкурсанток. Про це повідомляє видання "Daily Mail".

Спочатку все проходило мирно, проте відразу після нагородження на сцену вибігла дівчина, яка працює масажисткою, по імені Аліни Ува (Aline Uva), вона брала участь в конкурсі, але в трійку переможниць так і не увійшла. Королева краси, що не вiдбулася, зірвала нагородну стрічку з володарки першого місця Еллен Сантани (Ellen Santana) і вигукнула, що перемога повинна була дiстатися саме ней. На думку конкурсантки-забіяки, вона бiльш гідна цього титула, оскільки її сідниці більш натуральні, ніж у її конкурентки Санти.

Фото: бійка на конкурсі краси сідниць у Бразилії (dailymail.co.uk)

"Я схопила стрічку переможниці, тому що тільки я по-справжньому заслужила цей титул. Я представляю тут справжні бразильські сідниці, цього в мене ніхто не відніме. У трьох жінок, які набрали найбільше голосів, все фальшиве, попи — чистий силікон. Це несправедливо", - прокоментувала свій вчинок журналістам Ува.

У свою чергу Сантана так прокоментувала інцидент зі свого боку.

"Вона забрала мою стрічку, але ніколи не забере мій титул. Я працював більше всіх і заслужила нагороду, тому що мої сідниці міцніше. Переможцям потрібно вміти програвати, на місці Жаль я б реагувала на поразку достойніший", - розповіла переможниця.

Конкурс "Miss BumBum" проводиться в Бразилії у восьмий раз. Варто відзначити, що за його умовами, конкурсантки не можуть користуватися послугами пластичних хірургів для зміни розмірів або виду сідниць.

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Нагадаємо, переможницею конкурсу Міс Земля 2018 стала модель з В'єтнаму Фионг Кхань Нгуєн. Їй 23 роки і вона студентка. Конкурс відбувся 3 листопада в столиці Філіппін - Манілі.

Відео: РБК-Україна