Звезда "Орла и Решки" в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками

С началом весны, 1 марта стартовали выпуски второго сезона тревел-шоу “Орел и Решка. Чудеса света”. Кстати, первый выпуск посвящен пустыне Сахаре. А вот ведущие остались неизменными — Алина Астровская и Антон Зайцев. В перерывах между съемками Алина успевает также сниматься в стильных фотосетах для интервью и модных коллабораций. Особенное внимание поклонников звезды “Орла и Решки” привлекла ее недавняя “пикантная” фотосессия.

Наступление весны звезды отмечают по-своему. Для многих это повод побаловать себя яркими фотосессиями в расслабленных нарядах.

Ведущая “Орла и Решки” показала поклонникам трендовый образ на весну-2020. В центре образа — атласное платье-комбинация серого оттенка. Отметим, что изделия из струящегося атласа, особенно платья в бельевом стиле — тренд нового сезона. Платье на Алине — от бренда so.simple.store, за 2000 грн.

Если же вы не ощущаете в себе достаточно смелости, чтобы выйти на улицу в одном только платье. То скомбинируйте такой аутфит с удлиненным деловым блейзером, как это делает Астровская. Для глянцевой съемки Алина отказывается от обуви. Но рекомендуем образ довершить босоножками на тонкой шпильке.

Стильная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Внимание же поклонников Астровской привлекли ее длинные стройные ножки. Смотря на которые, точно не скажешь, что когда-то телеведущая страдала от лишнего веса. И ей невероятным усилием воли удалось похудеть более чем на 20 килограммов!

“Прости меня, моё дорогое Я! В беготне и целях, в страхе чего-то не успеть, в жажде знаний и постоянной самокритике, я забыла про выдох. Пора сбрасывать “старую кожу”. Весна!” — поделилась вдохновением Алина.

“Какая женщина, о боже”

“Платье - огонь!”

“Отличная фотосессия! И отлично выглядите!”

“Как всегда, изящная и необыкновенная”

“Красивая женщина”

Скриншот комментариев: instagram.com/alina_astrovskaya

Из этой фотосессии Алина ранее уже показывала стильные образы на весну-2020.

Обратите внимание вещи “а-ля связала крючком”. Этот тренд из далеких 60-х вновь актуален. Так что пора вспомнить курсы кройки и шитья.

Фото: instagram.com/sheen_russia

Еще один must have весны-лета 2020 — белы вещи. Алина выбирает белые объемные брюки, в которые заправлена атласная майка. Вуаля, ультра трендовый аутфит готов!

Фото: instagram.com/sheen_russia

Напомним, ранее ведущая "Орла и Решки" Астровская рассказала, как найти нормального мужчину.