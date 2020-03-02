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Звезда "Орла и Решки" в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками

Lite » Мода 02.03.2020 - 20:31
Звезда "Орла и Решки" в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками
Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Алина показала поклонникам трендовый образ на весну 2020

С началом весны, 1 марта стартовали выпуски второго сезона тревел-шоу “Орел и Решка. Чудеса света”. Кстати, первый выпуск посвящен пустыне Сахаре. А вот ведущие остались неизменными — Алина Астровская и Антон Зайцев. В перерывах между съемками Алина успевает также сниматься в стильных фотосетах для интервью и модных коллабораций. Особенное внимание поклонников звезды “Орла и Решки” привлекла ее недавняя “пикантная” фотосессия.

Наступление весны звезды отмечают по-своему. Для многих это повод побаловать себя яркими фотосессиями в расслабленных нарядах.

Ведущая “Орла и Решки” показала поклонникам трендовый образ на весну-2020. В центре образа — атласное платье-комбинация серого оттенка. Отметим, что изделия из струящегося атласа, особенно платья в бельевом стиле — тренд нового сезона. Платье на Алине — от бренда so.simple.store, за 2000 грн.

Если же вы не ощущаете в себе достаточно смелости, чтобы выйти на улицу в одном только платье. То скомбинируйте такой аутфит с удлиненным деловым блейзером, как это делает Астровская. Для глянцевой съемки Алина отказывается от обуви. Но рекомендуем образ довершить босоножками на тонкой шпильке.

Звезда &quot;Орла и Решки&quot; в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками

Стильная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Внимание же поклонников Астровской привлекли ее длинные стройные ножки. Смотря на которые, точно не скажешь, что когда-то телеведущая страдала от лишнего веса. И ей невероятным усилием воли удалось похудеть более чем на 20 килограммов!

“Прости меня, моё дорогое Я! В беготне и целях, в страхе чего-то не успеть, в жажде знаний и постоянной самокритике, я забыла про выдох. Пора сбрасывать “старую кожу”. Весна!” — поделилась вдохновением Алина.

  • “Какая женщина, о боже”
  • “Платье - огонь!”
  • “Отличная фотосессия! И отлично выглядите!”
  • “Как всегда, изящная и необыкновенная”
  • “Красивая женщина”

Звезда &quot;Орла и Решки&quot; в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками

Скриншот комментариев: instagram.com/alina_astrovskaya

Из этой фотосессии Алина ранее уже показывала стильные образы на весну-2020.

Обратите внимание вещи “а-ля связала крючком”. Этот тренд из далеких 60-х вновь актуален. Так что пора вспомнить курсы кройки и шитья.

Звезда &quot;Орла и Решки&quot; в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками

Фото: instagram.com/sheen_russia

Еще один must have весны-лета 2020 — белы вещи. Алина выбирает белые объемные брюки, в которые заправлена атласная майка. Вуаля, ультра трендовый аутфит готов!

Звезда &quot;Орла и Решки&quot; в платье в бельевом стиле блеснула длинными стройными ножками

Фото: instagram.com/sheen_russia

Напомним, ранее ведущая "Орла и Решки" Астровская рассказала, как найти нормального мужчину.

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