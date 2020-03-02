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Зірка "Орла и Решки" у сукні в білизняному стилі блиснула довгими стрункими ніжками

Lite » Мода 02.03.2020 - 20:31
Зірка "Орла и Решки" у сукні в білизняному стилі блиснула довгими стрункими ніжками
Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Аліна показала шанувальникам трендовий образ на весну 2020

З початком весни, 1 березня стартував випуск другого сезону тревел-шоу “Орел и Решка. Чудеса світу". До речі, перший випуск присвячений пустелі Сахарі. А ось ведучі залишилися незмінними — Аліна Астровська та Антон Зайцев. У перервах між зйомками Аліна встигає зніматися в стильних фотосетах для інтерв'ю і модних колаборацій. Особливу увагу шанувальників зірки "Орла и Решки" залучила її недавня "пікантна" фотосесія.

Наступ весни зірки відзначають по-своєму. Для багатьох це привід побалувати себе яскравими фотосесіями в розслаблених вбраннях.

Ведуча "Орла и Решки" показала шанувальникам трендовий образ на весну-2020. У центрі образу — атласне плаття-комбінація сірого відтінку. Зазначимо, що вироби із атласу, особливо сукні в білизняному стилі — тренд нового сезону. Плаття на Аліні — від бренду so.simple.store, за 2000 грн.

Якщо ж ви не відчуваєте в собі достатньо сміливості, щоб вийти на вулицю в одному тільки платті. То скомбінуйте такий аутфіт з подовженим діловим блейзером, як це робить Астровська. Для глянцевої зйомки Аліна відмовляється від взуття. Але рекомендуємо образ довершити босоніжками на тонкій шпильці.

Зірка &quot;Орла и Решки&quot; у сукні в білизняному стилі блиснула довгими стрункими ніжками

Стильна Аліна Астровська (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Увага же шанувальників Астровською привернули її довгі стрункі ніжки. Дивлячись на які, точно не скажеш, що колись телеведуча страждала від зайвої ваги. І їй неймовірним зусиллям волі вдалося схуднути більш ніж на 20 кілограмів!

“Пробач мене, моє дороге Я! У біганині і цілях, у страху чогось не встигнути, в жадобі знань і постійної самокритики, я забула про видих. Пора скидати "стару шкіру". Весна!" — поділилася натхненням Аліна.

  • "Яка жінка, про боже"
  • "Сукня - вогонь!"
  • “Відмінна фотосесія! І чудово виглядаєте!"
  • "Як завжди, витончена і незвичайна"
  • "Красива жінка"

Зірка &quot;Орла и Решки&quot; у сукні в білизняному стилі блиснула довгими стрункими ніжками

Скріншот коментарів: instagram.com/alina_astrovskaya

З цієї фотосесії Аліна раніше вже показувала стильні образи на весну-2020.

Зверніть увагу речі "а-ля зв'язала гачком". Цей тренд з далеких 60-х знову актуальний. Так що пора згадати курси крою і шиття.

Зірка &quot;Орла и Решки&quot; у сукні в білизняному стилі блиснула довгими стрункими ніжками

Фото: instagram.com/sheen_russia

Ще один must have весни-літа 2020 — білі речі. Аліна вибирає білі об'ємні штани, в які заправлена атласна майка. Вуаля, ультра трендовий аутфіт готовий!

Зірка &quot;Орла и Решки&quot; у сукні в білизняному стилі блиснула довгими стрункими ніжками

Фото: instagram.com/sheen_russia

Нагадаємо, раніше ведуча "Орла и Решки" Астровська розповіла, як знайти нормального чоловіка.

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Новини України Орел и РешкаобразАліна Астровська
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