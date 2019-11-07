В золоте и шелке: Леди Гага блистает в роскошной фотосессии для американского ELLE

Леди Гага всегда была яркой личностью, которая дает массу поводов для разговоров. За последний год певица стала обладательницей "Оскара", ее альбом A Star Is Born разошелся по миру тиражом 6 миллионов экземпляров, неугомонная звезда запустила свой собственный бьюти-бренд Haus Laboratories, а еще наделала шума в сети благодаря предполагаемому роману с Брэдли Купером. Об этом всем, а также психических травмах и восстановлении здоровья она рассказала в интервью самой Опре Уинфри для декабрьского выпуска американского ELLE.

Леди Гага для ELLE (фото: instagram.com/ladygaga)

"Я считаю себя добрым панком. Я оглядываюсь назад на все, что я сделала, смотрю на то, что я делаю сейчас, и панки, знаете ли, имеют своего рода репутацию мятежников, верно? Так что я действительно рассматриваю свою карьеру и даже то, что я делаю сейчас, как бунт против всего, что в мире я считаю недобрым. Доброта исцеляет мир. Доброта лечит людей. Это то, что объединяет нас – это то, что сохраняет нас здоровыми".

Певица рассказала о успехах и силе добра (фото: instagram.com/ladygaga)

Также эпатажная 33-летняя знаменитость рассказала о своем новом бьюти-направлении. Так, идея выпускать косметику далеко не дань моде на свой бизнес. По словам девушки, только после того как она начала экспериментировать с косметикой и краской для волос, она почувствовала себя собой.

"Я страдала от депрессии, когда был маленькой девочкой, но, боже мой, супергерой, который вылетел из меня, это было похоже на Кларка Кента и Супермена, это дало мне крылья для полета. И именно поэтому я отказалась меняться. По мере развития моей карьеры, еще до того, как я стала знаменитой, люди говорили: "О, макияж, слишком много макияжа. Это слишком, бла, бла, бла, я бы сказала: "Это моя жизненная сила".

Леди Гага намерена вдохновлять людей и дальше (фото: instagram.com/ladygaga)

На вопрос об отношениях с экс-возлюбленным Ирины Шейк она также ответила. Впрочем, не сказав ничего нового.

"Откровенно говоря, я думаю, что пресса очень глупая. Я имею в виду, мы сделали историю любви. Для меня, как для исполнителя, так и для актрисы, конечно, было важно, чтобы люди поверили, что мы влюблены. И мы хотели, чтобы люди чувствовали эту любовь на "Оскаре". Мы хотели, чтобы это чувствовалось сквозь объектив этой камеры и каждый телевизор. И мы усердно работали над этим, мы работали в течение нескольких дней. Это было организовано как представление".

Леди Гага, как всегда, яркая и стильная (фото: instagram.com/ladygaga)

Для фотосесссии певице подобрали массу стильных ярких образов. Костюм в крупный горох от Armani, роскошная розовая юбка, надетая с золотистыми брюками и блестящим топом от Schiaparelli Haute Couture, черные классические брюки Armani с кружевным бюстгальтером, дополненные шляпкой Balmain, кейп, напоминающий крылья бабочки, от Louis Vuitton… Дополняли наряды изысканные украшения и яркий макияж. На обложке певица примерила ярко-желтый костюм от Marc Jacobs с сиреневым бантом и широкополой шляпкой.