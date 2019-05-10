Золотая рыбка: 38-летняя Алессандра Амбросио соблазняет пляжными снимками

Алессандра Амбросио – настоящая рекордсменка среди моделей по количеству пляжных снимков, каждый из которых получается максимально "горячим" и стильным. Этому способствует и идеальная фигура бывшего "ангела" Victoria's Secret, и необычные купальники из ее собственной линии GAL Floripa. Так, она уже успела примерить практически все модели из новой коллекции: белые, красные, черные, сплошные и раздельные... Их она носит просто так – девушка много времени проводит на пляже, а также берет в поездки.

К примеру, масса ее луков на знаменитом фестивале "Коачелла", который прошел в апреле, были составлены с помощью купальников GAL Floripa. Нужно признать: преподнести их она умеет на все 100. Алессандра легко подбирает к ним шорты, юбки, накидки и аксессуары, обыгрывая таким образом, что себе сразу тоже хочется приобрести нечто подобное.





Знойная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз 38-летняя модель пошла еще дальше, сумев обойтись минимумом. Бразильская красавица опубликовала несколько фото возле бассейна. Лежа на животе в высоких золотистых плавках, девушка демонстрирует сексуальные изгибы тела и загорелую кожу. Дополняют ее образ только серьги-кольца, многочисленные браслеты и маникюр в золотистых тонах. В подписи Алессандра шутливо заигрывает с подписчиками, намекая, что потерялась в днях недели.

Поклонники Алессандры рады отметить ее красоту и на более скромных снимках. А такие жаркие кадры просто взорвали ее страницу в Instagram.

"Ты сбиваешь меня с ног",

"Великолепна",

"Как же я люблю тебя",

"Ты так великолепна",

"Просто невероятная",

"Как мне нравится этот купальник",

"Ошеломляющая",

"Супер!",

"Моя королева. Моя принцесса. Моя любовь",

"Удивительная королева тела",

"О боже! Золотая рыбка, зажигай!"…

К слову, больше снимков в этом образе модель запостила на странице своего бренда. Там можно увидеть купальник в полном комплекте и во всей красе.

Знойная Алессандра Амбросио (фото: instagram.com/galfloripa)

Напомним, ранее Алессандра Амбросио растрогала фото с 10-летней дочкой. Следует отметить, что 10-летняя Аня-Луиза очень похожа на свою звездную маму. Поклонники супермодели также пророчат ее дочке модельное будущее.

А до этого Амбросио блеснула точеной фигурой в кокетливом платье. Для вечеринки она выбрала бежевое платье на одно плечо из осенне-зимней коллекции австралийского бренда Zimmermann.