Женственно и стильно: Наталья Водянова показала 4 трендовых образа для жаркого лета

Наталья Водянова – признанная икона стиля, каждый выход которой стоит внимания. 38-летняя мама пятерых детей признается, что за годы работы в фешн-индустрии она научилась легко составлять стильные образы, не прикладывая большого труда. К тому же ей, как модели с универсальной внешностью, практически все к лицу. Несколько часов назад она продемонстрировала сразу четыре летних аутфита, состоящих из трендовых вещей сезона, среди которых каждый сумеет найти себе подходящий. Все они отмечены одной общей "чертой" – цветочным принтом, невероятно популярным в этот сезоне.

Водянова часто демонстрирует стильные образы (фото: instagram.com/natasupernova)

Эти наряды супруга Антуана Арно подбирала для очередной онлайн-вечеринки, которые Наталья проводит совместно со звездами шоу-бизнеса и модной индустрии. Цель их – отлично провести время в условиях карантина, а также собрать средства для работы фонда «Обнаженные сердца». Для своей Zoom-вечеринки, которая проходила 18 июня, Водянова остановилась на одежже от спонсора мероприятия – бренда Ralph Lauren. В преддверии ужина она строила голосование в сториз, показав целых четыре наряда.

Наталья обожает цветочный принт (фото: instagram.com/natasupernova)

Первый из них составили клетчатая рубашка, а также бледно-розовая юбка с цветочным принтом. Дополнили их лодочки контрастного ярко-желтого оттенка. Второй получился легким и невесомым: Наталья примерила плиссированное платье миди с оборками на плечах в нежных тонах. Для третьего варианта она выбрала ярко-оранжевый брючный костюм, покрытый белыми цветами. Отличную партию которому составил белый топ. И последний лук – женственное длинное белое платье с синими цветами. Вместе с оранжевыми лодочками оно смотреть невероятно стильно. Именно этому наряду и отдала предпочтение популярная модель, дополнив образ венком из пышных цветов. Вдохновляемся!

Наталья дополнила платье венком (фото: скриншот instagram.com/harpersbazaar_ru)