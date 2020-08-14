Для жарких вечеринок: Алессандра Амбросио показала соблазнительный вечерний образ

Алессандра Амбросио – одна из самых востребованных моделей в мире, которая благодаря эффектной внешности и безупречной фигуре может позволить себе самые разнообразные аутфиты. 39-летняя красавица появляется в дерзких мини-платьях, брючных костюмах в мужском стиле и многочисленных кэжуал-образах… В повседневной жизни маму двоих детей часто можно заметить в спортивных вещах и леггинсах. А вот для вечеринок и выходов в свет она подбирает луки максимально соблазнительные.

Алессандра в новом аутфите (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

В этот раз бразильская красавица показала образ, который станет идеальным для жарких летних вечеринок. девушка надела белое платье на одно плечо, а в качестве аксессуаров предпочла популярные сейчас золотые цепочки в пару рядов, которые отлично сочетались с мелкими золотыми сережками-гвоздиками. Волосы она убрала в высокую, слегка небрежную прическу, заколов их шпильками. Отдельного внимания заслуживает макияж Алессандры – она решила его сделать в бронзовых тонах, и не прогадала. Такой мейк-ап отлично подчеркнул загар кожи популярной модели, сделав ее сияющей в прямом смысле. Безупречный тон, «пушистые» брови и ресницы, небольшие стрелки и манящие легким блеском губы – в таком образе модель точно стала королевой вечеринки. Берем на заметку!

Алессандра обожает яркие образы (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, позже Амбросио запостила в сториз еще более привлекательный образ, над которым тщательно потрудились мастера. В этот раз макияж ей сделали с акцентом на глаза, прорисовав легкие smoky и тщательно прокрасив ресницы. А губы при этом оставили не нейтральными, а яркими, причем слегка вышли за природный контур. Волосы Алессандре вытянули с помощью утюжка и распустили по плечам. Такие прическа и макияж стали отличным дополнением к невесомому шелковому платью в бельевом стиле. Из аксессуаров модель оставила одну цепочку и серьги.