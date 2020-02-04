В "зефирном" костюме и черных кедах: Наталья Водянова похвасталась стройной фигурой в необычном наряде

Наталья Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

И раскрыла новый секрет молодости

Наталья Водянова известна своим неугомонным характером. 37-летняя модель успевает сниматься для рекламных кампаний, участвовать в показах, проводить деловые встречи, выступать на конференциях, а также проводить митинги со своими поклонниками. Один из таких она провела в прошлую пятницу. Модель собрала фанатов в парижском кафе, чтобы обсудить многие интересные вопросы: работу, материнство, секреты красоты…

Нева подготовила подарок для мамы (фото: instagram.com/natasupernova)

Но, по всей видимости, даже такие энерджайзеры, как Водянова, иногда устают. После встречи с поклонниками модель пожаловалась, что у нее защемил нерв, и она с трудом отрывает голову от подушки. Наталье пришлось сидеть дома, а развлекали ее дети. Дочь Нева, к примеру, специально для мамы разрисовала кеды – на одном она изобразила мишку, а на втором плачущую девочку.

И вот на днях «больничный» супермодели подошел к концу. Наталья показала новое стильное фото и сообщила: «Ребята, я вернулась!». Знаменитая красавица лежит на диване в своей гостиной, но вид у нее уже цветущий и довольный. К тому же Водянова примерила новинки от Prada зефирного оттенка, которые сделали ее лицо еще более свежим и молодым.

Наталья в новом сльном наряде (фото: instagram.com/natasupernova)

Костюм составили приталенный жакет с укороченными рукавами и накладными карманами, а также кюлоты. Завершают наряд черно-белые кеды на массивной платформе и носки в разноцветную полоску. Поклонники остались просто в восторге от аутфита Натальи и принялись писать ей комплименты и вопросы. К слову, модель была в приподнятом настроении и сразу же стала отвечать комментаторам.

"Зефирный образ" модели пришелся по душе подписчикам (фото: instagram.com/natasupernova)

Так, она сообщила, что волосы красит, начиная с 30-ти лет. Еще она рассказала, что с нервом вопрос не решился окончательно, периодически ее волнуя. А на комплимент, как же она похорошела, ответила коротко: «Отдохнула!». Что ж, еще один секрет неувядающей красоты Натальи раскрыт!