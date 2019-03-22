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Юная модель: маленькая дочка Гайтаны дебютировала на подиуме


Мама с дочкой приняли участие в показе коллекции украинского дизайнера

Украинская певица конголезского происхождения Гайтана, которая ранее очаровала своим детским фото, поделилась с поклонниками новым достижением своей маленькой дочурки Николь-Сапфир. Как сообщила артистка на своей странице в Instagram, ее малышка дебютировала в роли модели. Она также опубликовала видео с мероприятия.

Девочка, которой всего 1,8 года, вместе с мамой прошлась по подиуму в стильном наряде. Звездное семейство стало звездами показа коллекции детской одежды известного украинского дизайнера Андре Тана.

"У нас сегодня дебют в роли моделей. Николь в свои 1.8 открывает показ @andretan_kids_official. Спасибо Андре Тан за незабываемые эмоции и крутую коллекцию для детей и родителей. Нам все ооооочень понравилось", - поделилась эмоциями Гайтана.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от GAITANA (@gaitanamusic)

Видео: (instagram.com/gaitanamusic)

Отметим, что певица появилась перед восторженными зрителями шоу в голубых мини-шортах, белой футболке и длинной белой накидке, а также высоких белых сапогах. Она дополнила образ повязкой на голове и высокой прической.

Малышка Николь же блистала в объемной белой блузке с разрезом на спине и юбке такого же цвета. Ее волосы были заплетены в оригинальную прическу из нескольких косичек.

Фото: Гайтана с дочкой (instagram.com/gaitanamusic)

Поклонники поздравили гордую маму с дебютом дочки и засыпали их комплиментами.

  • "Супер,красотки"
  • "Вы такая классная"
  • "Как здорово"
  • "Ооооооо... Які класні дівчюльки"
  • "Крутышки"
  • "Милахи"
  • "Прелесть"
  • "Как это мило"
  • "Та крихітка ж"
  • "Які ж ви красуні!"
  • "Божественные девочки"
  • "Без сумніву Гайтано, ви та Ніколь -пречудові. Лук від Андре Тан - бомба"

Напомним, ранее Гайтана поделилась секретом долголетия от папы.

Мы также писали, что  Гайтана раздразнила поклонников пикантным фото в пиджаке с пайетками на голое тело.

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