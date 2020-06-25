Выглядит, как в 90-х: новый образ Бритни Спирс резко раскритиковали в сети

Бритни Спирс – личность открытая и доброжелательная. Она обожает делиться своими позитивными мыслями, вдохновлять фанатов на добрые дела и мотивировать на спорт. Чаще всего фолловеры с удовольствием обсуждают красоту 38-летней певицы, ее стройность и жизнерадостность. Но вот когда дело касается ее вкуса в одежде и образах, все не так однозначно. Аутфиты Спирс периодически подвергаются жесткой критике, как и ее манера краситься. Со вторым певица в последнее время исправила ситуацию: макияж Бритни стал намного более аккуратным, что сделало лицо звезды свежим и помолодевшим. А вот к вещам Бритни у фанатов все еще много вопросов.

Новый образ певицы (фото: instagram.com/britneyspears)

Один из последних аутфитов Бритни составили ярко-желтая блуза в белый горох. Певица выбрала свой любимый фасон: со спущенной линией плеч, рукавами-фонарикам и минимальной длины. В дополнение к ней она подобрала шорты с низкой посадкой – такие же носила девушка на пике популярности в 90-х. Дополнили наряд чокер, бусы, а также высокий хвост. По своему обыкновению певица запостила сразу несколько однотипных фото. А последнее из них и вовсе скриншот галереи, где она позирует в данном наряде.

«Я снимала это две недели назад.... Ох, как летит время, когда тебе весело!!!!! Сегодня я проснулась и очень благодарна за мою прекрасную жизнь!!!! Спросите себя сегодня, за какие 3 вещи вы больше всего благодарны? P. S. Хорошо будет, если вы отметите дату ваших любимых снимков»

Фанаты молчать не стали. Часть из них принялась хвалить Бритни, благодаря в первую очередь за нее. Но в то же время остальные возмутились, что Спирс одевается так, словно на дворе 90-е. По мнению фанатов, ей давно следует выбрать что-то более актуальное.

Посмотрите на нее! Счастливая Бритни – самая лучшая Бритни

Оставайся позитивной, королева

Королева шортов

Три вещи, за которые я благодарен: 1. Бритни. 2. Бритни. 3. Бритни

Кто-нибудь, скажите ей, что сейчас уже не 1990-й, пожалуйста

Сними наконец этот чокер, пожалуйста

Эти шорты всерьез смущают меня

Бритни, я очень устал видеть эти дурацкие хаки шорты. Я люблю тебя, но они должны уйти

Та же поза, те же шорты…

Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)