Выглядит, как в 90-х: новый образ Бритни Спирс резко раскритиковали в сети

Певица вновь не угодила фанатам
Бритни Спирс – личность открытая и доброжелательная. Она обожает делиться своими позитивными мыслями, вдохновлять фанатов на добрые дела и мотивировать на спорт. Чаще всего фолловеры с удовольствием обсуждают красоту 38-летней певицы, ее стройность и жизнерадостность. Но вот когда дело касается ее вкуса в одежде и образах, все не так однозначно. Аутфиты Спирс периодически подвергаются жесткой критике, как и ее манера краситься. Со вторым певица в последнее время исправила ситуацию: макияж Бритни стал намного более аккуратным, что сделало лицо звезды свежим и помолодевшим. А вот к вещам Бритни у фанатов все еще много вопросов.
Новый образ певицы (фото: instagram.com/britneyspears)
Один из последних аутфитов Бритни составили ярко-желтая блуза в белый горох. Певица выбрала свой любимый фасон: со спущенной линией плеч, рукавами-фонарикам и минимальной длины. В дополнение к ней она подобрала шорты с низкой посадкой – такие же носила девушка на пике популярности в 90-х. Дополнили наряд чокер, бусы, а также высокий хвост. По своему обыкновению певица запостила сразу несколько однотипных фото. А последнее из них и вовсе скриншот галереи, где она позирует в данном наряде.
«Я снимала это две недели назад.... Ох, как летит время, когда тебе весело!!!!! Сегодня я проснулась и очень благодарна за мою прекрасную жизнь!!!! Спросите себя сегодня, за какие 3 вещи вы больше всего благодарны? P. S. Хорошо будет, если вы отметите дату ваших любимых снимков»
Фанаты молчать не стали. Часть из них принялась хвалить Бритни, благодаря в первую очередь за нее. Но в то же время остальные возмутились, что Спирс одевается так, словно на дворе 90-е. По мнению фанатов, ей давно следует выбрать что-то более актуальное.
Комментарии к посту (фото: скриншот instagram.com/britneyspears)
Автор: Lite