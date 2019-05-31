Ввела новый тренд: Леся Никитюк удивила неожиданным образом с рубашкой

Леся Никитюк в последнее время все чаще и чаще балует своих поклонников стильными выходами. Особенно с началом съемок свежих выпусков популярного шоу "Хто зверху?" на "Новом канале". Отметим, что украинская телеведущая едва ли не каждый день в разделе сториз на своей instagram-страничке хвастается яркими образами. Иногда даже по несколько раз в день!

И вот, новый день – очередной образ. Так, на своей страничке Никитюк опубликовала снимок, на котором позирует в достаточно неожиданном образе. Вернее – комбинации одежды.

На ведущей – длинная свободная рубашка в полоску голубого и белого цветов. А также – ультра короткие джинсовые шорты. Образ довершает синий пояс, который выгодно подчеркнул тонкую талию Никитюк; лаконичные украшения, легкий макияж и небрежный хвостик на затылке.

При этом обратите внимание, как оригинально Леся комбинирует одежду. Телеведущая заправила рубашку в шорты, чтобы ее края выглядывали. Получилось необычно и действительно стильно.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники ведущей поспешили оставить свои отзывы по поводу ее нового образа:

"Красотка!"

"Самая лучшая, которой нет равных. Шикарная"

"Леся, ти знову новий тренд в моді започаткувала?! Хто більше натягне сорочку))"

"Леся, крутий образ!"

"Леся Вы самая-самая красивая на свете!"

"Зимой пальто в штаны, Леська, не забудь)"

"Вау, какая красотка"

"Какая же красивая, очень оригинально!"

Кстати, длина мини – любимая комбинация Леси Никитюк. Телеведущая очень часто подбирает для своих образов короткие шорты.

Стильная Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк взбудоражила сеть пикантным фото. Украинская телеведущая неожиданно перевоплотилась в супергероиню американских комиксов - Суперженщину. Поклонники Леси пришли в неописуемый восторг от перевоплощения своей любимицы.

Также до этого Никитюк блеснула стильным образом в морковном жакете и лосинах на съемках нового шоу.