Восхитительна: Дженнифер Лопес покорила сеть соблазнительным образом в сочных тонах

Дженнифер Лопес, как и многие знаменитости, решила не оставаться в стороне от проблемы коронавируса. Певица старается внести свой вклад в мир и покой среди ее подписчиков, радуя их стильными кадрами из новых съемок. Также 50-летняя звезда призывает не унывать и даже на домашнем карантине найти себе достойное занятие.

Звезда продемонстрировала новій кадр со съемки (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад на странице Лопес в Instagram появилось очередное фото, где она поделилась новыми мыслями. Дженнифер позирует в ярко-оранжевом топе и с ярким макияжем. Дополняет картину мокрая укладка и крупные аксессуары. Она держит пальцы у висков, задумчиво глядя в камеру. Подпись она сделала соответствующую – мудрую и глубокую.

Певица продолжает покорять сеть (фото: instagram.com/jlo)

«У нас сейчас многое на умах. Но не забудьте позаботиться о себе. Медитировать. Двигаться. Молиться. Сделайте что-то намеренное со своим временем и оставайтесь позитивными в это страшное время», – написала певица под фото.

Поклонники поблагодарили свою любимую певицу, поддержав ее в комментариях. Многие отметили, что звезда – настоящий источник вдохновения в это нелегкое время. Разумеется, не обошлось и без разговоров, как прекрасно выглядит 50-летняя знаменитость.

Восхитительная королева

Ты тоже! Береги себя! Я собираюсь сидеть дома и смотреть твои фильмы

Восхитительна

Я надеюсь, ты в порядке и в безопасности, мама. Люблю тебя очень сильно. Береги себя. Мы нуждаемся в тебе

Ты мое самое большое вдохновение

Комментарии к посту певицы (фото: принтскрин instagram.com/jlo)

К слову, будущий муж певицы – Алекс Родригес – также высказал свое мнение о панике и способах борьбы с ней. Он сделал пост в своем микроблоге, где позирует в строгом деловом образе. Серьезность выражения его лица говорит о том, что он намерен сказать нечто важное.

«В такие времена естественно и легко паниковать и жить в страхе. Пожалуйста, пожалуйста, поборите это желание. Это не значит, что вас это не должно волновать. Отнюдь нет. Будьте умными. Будьте осторожными. Будьте в курсе. Будьте сострадательны. Делайте абсолютно все эти вещи. Страх распространяется быстрее, чем любой вирус. Нисходящая экономическая спираль – тому подтверждение. Будьте сильными, все. Сделайте свою должную осмотрительность, но оставайтесь сильными. Помогите тем, кто в этом нуждается. Мы все затронуты этим!», – написал экс-бейсболист и бизнесмен.