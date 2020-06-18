Вечно молодая: 46-летняя Кейт Мосс покорила красотой в новой рекламной кампании известного бренда

Кейт Мосс (фото: instagram.com/katemossagency)

Звезда стала лицом новой кампании

Кейт Мос продолжает принимать участие в новых съемках. В этот раз она стала лицом новой кампании от Jimmy Choo. 46-летняя модель предстала в роскошных стильных нарядах, дополненных обувью из новой коллекции Pre-Fall 2020. Культовая модель примерила атласное платье с лентой на груди, закрытое – в духе красавиц из романа «Великий Гэтсби» с длинной бахромой, черный брючный костюм, белую платье-рубашку, изысканное вечернее, расшитое серебристыми блестками… Идеально дополнили их замшевые мюли, черно-белые казаки, босоножки на шпильках, сандалии с тонкими ремешками на щиколотках, а также классические белые кеды. ⠀

Кейт в новой рекламной кампании (фото: скриншот instagram.com/harpersbazaarukraine)

Образ Кейт сделали максимально натуральным: с естественным макияжем и своей фирменной небрежной укладкой, она выглядела невероятно молодо и свежо. С трудом верится, что эта девушка на фото – супермодель 90-х, которая покорила мир моды еще 30 лет назад.

К слову, и сама модель признается, что она ощущает себя «вдвое моложе». Недавно Кейт дала интервью известному глянцевому журналу Elle, где поделилась массой секретов своей неувядающей красоты. Оказывается, большая любительница тусовок и коктейлей уже давно перешла в новый режим. Она занимается йогой, тщательно следит за питанием и режимом сна.

Кейт выглядит молодо и свежо (фото: скриншот instagram.com/harpersbazaarukraine)

Так, Мосс ложится спать уже в 11, перед этим посмотрев пару серий любимого сериала. А просыпается Кейт около 8. День известной супермодели и бизнесвумен теперь начинается со стакана воды с лимонным соком. А затем она позволяет себе чашечку кофе. Кроме того, Мосс по-настоящему оценила сок сельдерея. По словам звезды, у нее всегда найдется в холодильнике это растение, и она с удовольствием делает сок на всю семью.

Кейт все еще прекрасна (фото: скриншот instagram.com/harpersbazaarukraine)

Кейт призналась, что обожает массаж и часто зовет косметологов к себе домой. А настоящим открытием для нее стал бразильский лимфодренажный массаж. «Это было невероятно. Я не знаю, что она сделала, но я вышла, чувствуя себя вдвое младше».

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Автор: Lite