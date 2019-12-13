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Украинская икона стиля: Лилия Ребрик поразила формами в алом наряде

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Лилия Ребрик демонстрирует очередной женственный образ

Лилия Ребрик, которая ранее трогательно поздравила мужа с днем рождения, не перестает очаровывать многотысячную армию поклонников своими яркими и очень стильными образами. Все же украинская актриса театра и кино также является телеведущей на канале “Украина”, где вместе с Анатолий Анатоличем ведет утреннее шоу. Так что не удивительно, что украинская красотка едва ли не каждый день балует подписчиков стильными выходами. На этот раз Ребрик отдала предпочтение элегантному костюму с “народными мотивами”.

Так, перед телезрителями очередного выпуска утреннего шоу “Ранок з Україною” Лилия Ребрик появилась в костюме от одного из украинских дизайнеров. Красное приталенное платье идеально подчеркивает стройную фигуру своей обладательницы. В комплекте с платьем также идет изящный жакет, украшенный разноцветной вышивкой в виде полевых цветов. Более того, такой же вышивкой жакет украшен и со спины.

Образ Ребрик довершают зеленые лаковые туфли. Волосы слегка завиты в крупные локоны. А вот макияж сделан с акцентом на алые губы.

“Налаштовуйте себе на красу — внутрішню і зовнішню — кожного дня! Червоний не тільки підіймає настрій, він надихає! А у вашому гардеробі багато червоних речей?” - подписали новый пост на страничке программы в соцсетях.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Кстати, интересно, что Анатолий Анатолич также выбрал наряд в народном стиле - белоснежная вышиванка с красной вышивкой, а также простые синие джинсы и белые кроссовки. Получился современный стильный образ.

Телеведущие Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Поклонники ведущей поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым образом:

  • “Шикарные туфли”
  • “Лілія! А ж кольри в одязі, котрих ви уникаєте? Здається, вам все пасує”
  • “Як Ільяс Сахтара казав: "Червоний пасує всім, тільки треба вибрати відтінок"
  • “Очень идёт! Супер!!”
  • “Дуже пасує. Ти супер”
  • “Обожнюю червоний колір!!! Маю багато червоного вбрання, до речі, Лілі дуже пасує червоний!!”
  • “Красотка”
  • “Красавица!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/ranok_ua

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась воспоминаниями о беременности.

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