Украинская икона стиля: Лилия Ребрик поразила формами в алом наряде

Лилия Ребрик, которая ранее трогательно поздравила мужа с днем рождения, не перестает очаровывать многотысячную армию поклонников своими яркими и очень стильными образами. Все же украинская актриса театра и кино также является телеведущей на канале “Украина”, где вместе с Анатолий Анатоличем ведет утреннее шоу. Так что не удивительно, что украинская красотка едва ли не каждый день балует подписчиков стильными выходами. На этот раз Ребрик отдала предпочтение элегантному костюму с “народными мотивами”.

Так, перед телезрителями очередного выпуска утреннего шоу “Ранок з Україною” Лилия Ребрик появилась в костюме от одного из украинских дизайнеров. Красное приталенное платье идеально подчеркивает стройную фигуру своей обладательницы. В комплекте с платьем также идет изящный жакет, украшенный разноцветной вышивкой в виде полевых цветов. Более того, такой же вышивкой жакет украшен и со спины.

Образ Ребрик довершают зеленые лаковые туфли. Волосы слегка завиты в крупные локоны. А вот макияж сделан с акцентом на алые губы.

“Налаштовуйте себе на красу — внутрішню і зовнішню — кожного дня! Червоний не тільки підіймає настрій, він надихає! А у вашому гардеробі багато червоних речей?” - подписали новый пост на страничке программы в соцсетях.

Стильная Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Кстати, интересно, что Анатолий Анатолич также выбрал наряд в народном стиле - белоснежная вышиванка с красной вышивкой, а также простые синие джинсы и белые кроссовки. Получился современный стильный образ.

Телеведущие Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик (фото: instagram.com/ranok_ua)

Поклонники ведущей поспешили оставить восторженные комментарии под ее новым образом:

“Шикарные туфли”

“Лілія! А ж кольри в одязі, котрих ви уникаєте? Здається, вам все пасує”

“Як Ільяс Сахтара казав: "Червоний пасує всім, тільки треба вибрати відтінок"

“Очень идёт! Супер!!”

“Дуже пасує. Ти супер”

“Обожнюю червоний колір!!! Маю багато червоного вбрання, до речі, Лілі дуже пасує червоний!!”

“Красотка”

“Красавица!!”

Скриншот комментариев: instagram.com/ranok_ua

Напомним, ранее Лилия Ребрик поделилась воспоминаниями о беременности.